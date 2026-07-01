Дасаев выделил одного вратаря на ЧМ-2026: «Хорошая реакция, снял все на выходах»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высоко оценил игру голкипера сборной Японии Зиона Сузуки.
«На этом чемпионате мира неплохие вратари. Мне очень понравился вратарь японцев – Судзуки. Правда, он не выглядит, как японец (смеeтся). Мне он очень понравился – хорошая реакция, снял всe на выходах.
Единственный момент, когда бразильцы сравняли – надо было правильно занять позицию в середине ворот. Вратари на чемпионате мира мне очень нравятся», – сказал Дасаев.
- Сузуки играет в чемпионате Италии за «Парму».
- В 20 матчах прошедшего сезона Серии А вратарь пропустил 28 голов.
Источник: «Чемпионат»