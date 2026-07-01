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  • Дасаев выделил одного вратаря на ЧМ-2026: «Хорошая реакция, снял все на выходах»

Дасаев выделил одного вратаря на ЧМ-2026: «Хорошая реакция, снял все на выходах»

1 июля, 15:55
3

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высоко оценил игру голкипера сборной Японии Зиона Сузуки.

«На этом чемпионате мира неплохие вратари. Мне очень понравился вратарь японцев – Судзуки. Правда, он не выглядит, как японец (смеeтся). Мне он очень понравился – хорошая реакция, снял всe на выходах.

Единственный момент, когда бразильцы сравняли – надо было правильно занять позицию в середине ворот. Вратари на чемпионате мира мне очень нравятся», – сказал Дасаев.

  • Сузуки играет в чемпионате Италии за «Парму».
  • В 20 матчах прошедшего сезона Серии А вратарь пропустил 28 голов.

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Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Чемпионат мира Парма Сузуки Зион Дасаев Ринат
Комментарии (3)
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Hector вернулся
1782916386
Хороший вратарь. Почему топы сериала не присмотреться к нему.
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balam
1782927064
Ринат дело говорит. помним
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zigbert
1782933248
Что и говорить если сам Ринат уверенно играл на выходах.
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