«Отмените вот это»: Бельгия поиздевалась над США после победы в матче ЧМ

Бельгия разгромила США в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026. Встреча проходила в Сиэтле и закончилась победой европейской сборной со счетом 4:1.

Пресс-служба бельгийской команды после игры опубликовала пост в твиттере.

«Отмените вот это», – написано в сообщении сборной.

ФИФА ранее отменила дисквалификацию Фоларина Балогуна.

Форвард США получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать игру с бельгийцами.

Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино минимум дважды.

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