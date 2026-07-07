«Отмените вот это»: Бельгия поиздевалась над США после победы в матче ЧМ

Бельгия разгромила США в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026. Встреча проходила в Сиэтле и закончилась победой европейской сборной со счетом 4:1.
Пресс-служба бельгийской команды после игры опубликовала пост в твиттере.
«Отмените вот это», – написано в сообщении сборной.
- ФИФА ранее отменила дисквалификацию Фоларина Балогуна.
- Форвард США получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать игру с бельгийцами.
- Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино минимум дважды.
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Источник: твиттер сборной Бельгии