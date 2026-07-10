«Реал» получит 15 миллионов за трансфер игрока «Лацио» в «Милан»

«Милан» договорился о переходе защитника «Лацио» Марио Хилы за 30 миллионов евро.

О сделке сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях. 25-летний испанец пройдет медицинское обследование в ближайшие выходные, после чего подпишет контракт с новым клубом.

Половину трансферной суммы – 15 миллионов евро – получит мадридский «Реал». Хила считается воспитанником «Реала», и пункт о 50-процентной доле от будущей перепродажи был включен в договор между мадридцами и «Лацио» при переходе футболиста в римский клуб летом 2022 года.