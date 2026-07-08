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«Интер» приобрел футболиста с русскими корнями

Вчера, 22:33
1

«Интер» объявил о переходе вратаря Ивана Проведеля из «Лацио».

Сообщалось, что миланский клуб заплатит за футболиста с русскими корнями около 3 миллионов евро.

С новичком «Интера» заключен контракт на три года – до 30 июня 2029-го.

  • 32-летний Проведель всю карьеру провел в Италии.
  • В составе «Лацио» он пропустил 163 гола в 146 матчах за 4 сезона.
  • Мать Ивана – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
  • Голкипера уже вызывали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.

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Источник: сайт «Интера»
Италия. Серия А Трансферы Лацио Интер Проведель Иван
Комментарии (1)
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Император Бомжей
1783540351
Да и срать на него! Он отказался играть за Россию, пусть в очко долбится в Италии. Тем временем, сборную по волейболу вернули во все соревнования!! Может и по футболу подфартит..
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