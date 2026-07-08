«Интер» приобрел футболиста с русскими корнями

«Интер» объявил о переходе вратаря Ивана Проведеля из «Лацио».

Сообщалось, что миланский клуб заплатит за футболиста с русскими корнями около 3 миллионов евро.

С новичком «Интера» заключен контракт на три года – до 30 июня 2029-го.