«Интер» приобрел футболиста с русскими корнями

«Интер» объявил о переходе вратаря Ивана Проведеля из «Лацио».
Сообщалось, что миланский клуб заплатит за футболиста с русскими корнями около 3 миллионов евро.
С новичком «Интера» заключен контракт на три года – до 30 июня 2029-го.
- 32-летний Проведель всю карьеру провел в Италии.
- В составе «Лацио» он пропустил 163 гола в 146 матчах за 4 сезона.
- Мать Ивана – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
- Голкипера уже вызывали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.
Источник: сайт «Интера»