Защитник «Зенита» едва не перешел в «Лацио»

«Лацио» рассматривал возможность приобретения защитника «Зенита» Вани Дркушича, но в итоге остановился на другом футболисте.
Римский клуб наводил справки о стоимости словенца и его личных условиях. Новый главный тренер «Лацио» Дженнаро Гаттузо дал положительную характеристику игровому профилю Дркушича.
Однако после раздумий итальянцы закрыли позицию центрального защитника 28-летним Данило Дехи из берлинского «Униона». Нидерландский футболист суринамского происхождения перешел в «Лацио» в статусе свободного агента.
Интерес к Дркушичу этим летом проявлял также «Чорум» – новичок турецкой Суперлиги.
- Завтра, 18 июля, Дркушич и «Зенит» сыграют против «Спартака» в матче за OLIMPBET-Суперкубок России.
- Ваня играет за сборную Словении.
- Ранее он выступал в России за «Сочи».
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова