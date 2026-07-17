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Защитник «Зенита» едва не перешел в «Лацио»

17 июля, 19:43
6

«Лацио» рассматривал возможность приобретения защитника «Зенита» Вани Дркушича, но в итоге остановился на другом футболисте.

Римский клуб наводил справки о стоимости словенца и его личных условиях. Новый главный тренер «Лацио» Дженнаро Гаттузо дал положительную характеристику игровому профилю Дркушича.

Однако после раздумий итальянцы закрыли позицию центрального защитника 28-летним Данило Дехи из берлинского «Униона». Нидерландский футболист суринамского происхождения перешел в «Лацио» в статусе свободного агента.

Интерес к Дркушичу этим летом проявлял также «Чорум» – новичок турецкой Суперлиги.

  • Завтра, 18 июля, Дркушич и «Зенит» сыграют против «Спартака» в матче за OLIMPBET-Суперкубок России.
  • Ваня играет за сборную Словении.
  • Ранее он выступал в России за «Сочи».

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Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Лацио Дркушич Ваня
Комментарии (6)
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рылы
1784307184
так это.. хер вам, а не дркушич. самим нужен.
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Бумбраш
1784307634
Присмотревшись,а он в дырявом клупе,что позором кличут..и передумали
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Хулиганин
1784324909
Перепугались просто, что вошек завезет. Потом весь Лацио под ноль стриги.
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Давид59
1784359123
Наконец сезон начинается. А то все новости, кто кого не купил. Даже новость, что Зенит Неймара не купил была. Может сегодня, наконец, о футболе поговорим.
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