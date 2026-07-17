Защитник «Зенита» едва не перешел в «Лацио»

«Лацио» рассматривал возможность приобретения защитника «Зенита» Вани Дркушича, но в итоге остановился на другом футболисте.

Римский клуб наводил справки о стоимости словенца и его личных условиях. Новый главный тренер «Лацио» Дженнаро Гаттузо дал положительную характеристику игровому профилю Дркушича.

Однако после раздумий итальянцы закрыли позицию центрального защитника 28-летним Данило Дехи из берлинского «Униона». Нидерландский футболист суринамского происхождения перешел в «Лацио» в статусе свободного агента.

Интерес к Дркушичу этим летом проявлял также «Чорум» – новичок турецкой Суперлиги.