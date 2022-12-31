Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Дженнаро Гаттузо
Главные новости
00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
1
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
13 марта
23:50
Смотрите больше материалов о российском и мировом футболе в нашем канале Дзен
23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
1
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
3
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
5
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
10
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
4
19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
1
19:19
Реклама
Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Дженнаро Гаттузо
Тренер
Имя
Дженнаро
Фамилия
Гаттузо
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 января 1978
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Суперкубок Испании 2022/2023
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Суперкубок Италии 2020
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Греция. Суперлига 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Валенсия
3
2
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
03.01.2023
Ла-Нусия
0 : 3
Валенсия
18.01.2023
Спортинг
0 : 4
Валенсия
26.01.2023
Валенсия
1 : 3
Атлетик
31 января
00:54
Стала известна причина увольнения Гаттузо из «Валенсии»
4
30 января
21:25
«Валенсия» уволила Гаттузо
7
31 декабря 2022
20:27
Примера. «Вильярреал» вырвал победу над «Валенсией» Гаттузо (2:1). У гостей забил Кавани
29 октября 2022
23:58
Примера. Левандовски на 94-й минуте принес «Барселоне» победу над «Валенсией»
1
10 сентября 2022
17:13
Примера. «Валенсия» Гаттузо проиграла «Райо Вальекано»
5 сентября 2022
11:51
Гаттузо назвал футболиста «Валенсии» идеальной парой для своей дочери
5
24 августа 2022
12:38
Кавани близок к трансферу в «Валенсию» Гаттузо
4 июля 2022
17:58
Гурцкая: «Баринов в шорт-листе «Валенсии». Лично разговаривал с Гаттузо»
4
9 июня 2022
11:45
Фото
Официально: Гаттузо – новый тренер «Валенсии»
01:02
Фото
«Валенсия» анонсировала назначение Гаттузо
1
8 июня 2022
22:45
Фото
Гаттузо прилетел в Валенсию. Завтра его представят в качестве тренера «Валенсии»
1
6 июня 2022
09:15
Стала известна зарплата Гаттузо в «Валенсии»
1
2 июня 2022
10:40
Гаттузо заключит с «Валенсией» контракт по схеме «2+1» (Николо Скира)
1
1 июня 2022
00:31
Гаттузо может возглавить «Валенсию»
17 марта 2022
11:36
Гаттузо может возглавить «Болонью» вместо Михайловича
1
10 февраля 2022
07:38
«Лестер» хочет пригласить Гаттузо
1
19 января 2022
07:15
Гаттузо может принять «Дженоа»
17 января 2022
08:58
Гаттузо может возглавить «Эвертон»
6 ноября 2021
08:53
В «Спартаке» опровергли наличие переговоров с Гаттузо
3
5 ноября 2021
23:37
ITASportPress: «Спартак» предложит трехлетний контракт Гаттузо
41
27 сентября 2021
21:35
Гаттузо может возглавить «Ньюкасл»
12 июля 2021
22:50
Агент Гаттузо: «Со мной никто не связывался по поводу приглашения Дженнаро в сборную России»
18 июня 2021
11:34
The Athletic: «Тоттенхэм» отказался от идеи назначить Гаттузо главным тренером
2
17 июня 2021
20:21
Журналист Скира: Гаттузо возглавит «Тоттенхэм». Сегодня он покинул «Фиорентину»
7
11:20
Официально: Гаттузо покинул «Фиорентину»
9
16 июня 2021
21:33
Ди Марцио: Гаттузо может покинуть «Фиорентину», не проработав и месяца
3
4 июня 2021
08:54
«Фиорентина» хочет арендовать Бакайоко у «Челси»
25 мая 2021
17:59
Гаттузо – новый главный тренер «Фиорентины»
14
24 мая 2021
00:57
Фото
«Наполи» уволил Гаттузо
7
21 мая 2021
07:58
Мальдини и Гаттузо связывались с Каладзе по поводу Хвичи
2
Предыдущая
1
2
3
4
5
Следующая
07.05.2019 12:19
В «Милане» конфликт: Бакайоко послал Гаттузо
До этого он опоздал на тренировку, и пострадала вся команда.
3
01.04.2019 18:30
Такого Гаттузо вы точно не знаете: помогает детям из бедных семей, жена называет его ласковым котенком
Он не всегда бывает грозным парнем.
23.03.2019 19:13
Лидер сборной Казахстана мог играть за Россию. Когда-то его называли лучшим полузащитником Серии А
Речь об Александре Меркеле.
14
17.03.2019 14:30
«Милан» очень крут в этом году. Новый форвард, куча голов и эмоции Гаттузо
Итальянец отлично поработал.
15
24.01.2019 00:15
Игуаин провалился в «Милане», и клуб потратил кучу денег на его замену
На этот раз он взял очень сильного форварда.
5
23.11.2018 14:52
Игуаин никому не нужен. Он проваливается в «Милане»
Да и в «Ювентусе» его не ждут.
11
17.12.2017 18:45
Это худший «Милан» в истории. Просто дно
Владелец тянет клуб в долги, а новый тренер не может разобраться с проблемами.
20
14.12.2017 13:00
Фанаты «Милана» заставили Доннарумму плакать. В чем дело?
Болельщики требуют его ухода. Мино Райола очень рад.
11
08.12.2017 19:00
Новый тренер «Милана» − скандалист. Вы не до конца его знаете
Гаттузо-тренер отдавал игрокам личные деньги, вырубал хуком помощника и много раз ошибался.
13
03.12.2017 17:05
Лучшая история недели. Вратарь «Беневенто» забил «Милану» и принес команде первое очко в сезоне
Невероятная развязка в матче между грандом и аутсайдером.
15
23.04.2016 22:45
Сахо попался на допинге. Черышев покинет «Реал». Дайджест событий дня
Аршавин забил первый гол за «Кайрат». Азар отличился в АПЛ впервые с мая 2015 года. «Манчестер Юнайтед» добрался до финала Кубка Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
6
21.08.2015 00:24
«Краснодар» разгромил ХИК. «Рубин» увозит из Македонии ничью. Дайджест событий дня
Президент «Наполи» собирается идти в суд. Гаттузо возглавил «Пизу». На Кокорина появился новый претендент. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
3
27.09.2019 21:06
Дженнаро Гаттузо в московское Динамо или Спартак ?
Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву. Одной из целей визита 41-летнего итальянца является возможность найти работу в каком-нибудь российском клубе
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение