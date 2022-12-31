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    Дженнаро Гаттузо

    Тренер
    Имя Дженнаро
    Фамилия Гаттузо
    Гражданство Италия
    Дата рождения 9 января 1978
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Валенсия 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.01.2023 Ла-Нусия 0 : 3 Валенсия
    18.01.2023 Спортинг 0 : 4 Валенсия
    26.01.2023 Валенсия 1 : 3 Атлетик
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