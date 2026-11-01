Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Лига конференций 2024/2025 Хорватия. Футбольная лига 2024/2025 Лига Европы 2023/2024 Франция. Кубок 2023/2024 Франция. Лига 1 2023/2024 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Суперкубок Испании 2022/2023 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Суперкубок Италии 2020 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Греция. Суперлига 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Товарищеские матчи 2013