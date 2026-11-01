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Серия А 2026/2027
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Лацио
Дженнаро Гаттузо
Статистика
Дженнаро Гаттузо - статистика
Лацио
Италия
9 января 1978 (48)
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
3 : 1
11.10.2026
Монца
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
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Товарищеские матчи 2013
Команда
И
В
П
Н
Лацио
10
9
0
1
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
3 : 1
11.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 1
24.08.2026
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