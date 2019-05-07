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Дженнаро Гаттузо
Материалы
Дженнаро Гаттузо - материалы
Лацио
Италия
9 января 1978 (48)
Тренер
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Публикации
В «Милане» конфликт: Бакайоко послал Гаттузо
До этого он опоздал на тренировку, и пострадала вся команда.
07.05.2019 12:19
3
Такого Гаттузо вы точно не знаете: помогает детям из бедных семей, жена называет его ласковым котенком
Он не всегда бывает грозным парнем.
01.04.2019 18:30
Лидер сборной Казахстана мог играть за Россию. Когда-то его называли лучшим полузащитником Серии А
Речь об Александре Меркеле.
23.03.2019 19:13
14
«Милан» очень крут в этом году. Новый форвард, куча голов и эмоции Гаттузо
Итальянец отлично поработал.
17.03.2019 14:30
14
Игуаин провалился в «Милане», и клуб потратил кучу денег на его замену
На этот раз он взял очень сильного форварда.
24.01.2019 00:15
5
Игуаин никому не нужен. Он проваливается в «Милане»
Да и в «Ювентусе» его не ждут.
23.11.2018 14:52
11
Это худший «Милан» в истории. Просто дно
Владелец тянет клуб в долги, а новый тренер не может разобраться с проблемами.
17.12.2017 18:45
20
Новый тренер «Милана» − скандалист. Вы не до конца его знаете
Гаттузо-тренер отдавал игрокам личные деньги, вырубал хуком помощника и много раз ошибался.
08.12.2017 19:00
13
Лучшая история недели. Вратарь «Беневенто» забил «Милану» и принес команде первое очко в сезоне
Невероятная развязка в матче между грандом и аутсайдером.
03.12.2017 17:05
15
Сахо попался на допинге. Черышев покинет «Реал». Дайджест событий дня
Аршавин забил первый гол за «Кайрат». Азар отличился в АПЛ впервые с мая 2015 года. «Манчестер Юнайтед» добрался до финала Кубка Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
23.04.2016 22:45
6
«Краснодар» разгромил ХИК. «Рубин» увозит из Македонии ничью. Дайджест событий дня
Президент «Наполи» собирается идти в суд. Гаттузо возглавил «Пизу». На Кокорина появился новый претендент. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
21.08.2015 00:24
3
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