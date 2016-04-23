Сахо попался на допинге. Черышев покинет «Реал». Дайджест событий дня

Гаттузо может стать главным тренером сборной Казахстана

Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить команду Казахстана. Однако переговоры между сторонами пройдут лишь в том случае, если Гаттузо уйдет из итальянской «Пизы», тренером которой он является на данный момент. Напомним, что до декабря 2015 года сборную Казахстана возглавлял Юрий Красножан.

Аршавин впервые отличился за «Кайрат»

Экс-нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин открыл счет своим голам в матчах за «Кайрат». В седьмом туре чемпионата Казахстана против «Актобе» российскому футболисту удалось замкнуть прострел своего партнера и удвоить счет в матче. Еще один мяч забил Анатолий Тимощук, обеспечив «Кайрату» разгромную победу (3:0).

Ретро дня. Покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»

У Сахо обнаружили положительный результат допинг-теста

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо был временно отстранен от выступлений за английский клуб из-за положительного результата по итогам допинг-теста. Сообщается, что в крови игрока обнаружен препарат, сжигающий жир. Футболист может подать апелляцию до 26 апреля, чтобы избежать наказания. При этом «Ливерпуль» не подвергнется никаким санкциям, поскольку для их применения допинг должен быть обнаружен у двух и более игроков.

«Реал» расстанется с Черышевым по окончании сезона

Мадридский «Реал» не рассчитывает на российского полузащитника Дениса Черышева и будет рассматривать предложения о покупке футболиста летом. Наиболее вероятными вариантами для продолжения карьеры Черышева являются клубы, в которых он выступал или выступает на правах аренды – «Вильярреал» (в прошлом сезоне) и «Валенсия» (в нынешнем). В текущем же сезоне россиянин провел восемь матчей в чемпионате Испании и забил три гола.

Азар забил в АПЛ впервые за 11 месяцев

Полузащитник «Челси» Эден Азар прервал свою гигантскую безголевую серию в чемпионате Англии, которая составила 29 игр. Бельгиец отметился дублем в матче 35-го тура АПЛ против «Борнмута», а до этого последний раз отличился третьего мая прошлого года в игре с «Кристал Пэласом». Между тем, «Челси» разгромил «Борнмут» со счетом 4:1, «Манчестер Сити» забил четыре безответных мяча «Стоку», а «Ливерпуль» сыграл вничью 2:2 с «Ньюкаслом».

Двойник Юргена Клоппа глумится над Моуринью, зажигает в баре и пристает на улице к фанатам

Азар, Туре, Хамес и другие игроки, которые в этом сезоне хуже, чем первый клип Алисы Вокс

«Реал» добыл волевую победу в дерби

Мадридский «Реал» ужасно начал матч 35-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано», пропустив два мяча уже к 14-й минуте, однако сумел вырвать победу благодаря дублю Гарета Бэйла и точному удару Лукаса Васкеса. В первом круге это мадридское дерби закончилось оглушительным разгромом «Райо» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:10. Сегодня подопечным Пако Хемеса повезло чуть больше.

Как Бэйл вытащил для «Реала» мадридское дерби

РФПЛ: два незабитых пенальти в Казани, четыре гола в Москве

В 25-м туре российского чемпионата московский «Спартак» не сумел переиграть «Мордовию» на «Открытие-Арене» и еще был вынужден отыгрываться по ходу матча. На гол Самодина спартаковцы ответили точными ударами Боккетти и Промеса, однако окончательный счет 2:2 установил Луценко, после чего футболисты «Спартака» отправились общаться с фанатами прямо на трибуну.

Фотогалерея матча

Фото со встречи игроков с фанатами

В Казани «Рубин» проиграл «Тереку» из-за пропущенного мяча от Рыбуса, также по ходу встречи оба клуба обменялись незабитыми пенальти. А в самом первом матче дня в РФПЛ вничью 1:1 сыграли «Крылья Советов» и «Урал» (голы забили Родич и Сапета).

2 незабитых пенальти в Казани, 4 гола в игре «Спартака» и «Мордовии». Ключевые моменты 25-го тура РФПЛ

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии

В полуфинальном матче Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сумел переиграть «Эвертон» со счетом 2:1. Феллаини забил в чужие ворота, Смоллинг – в свои, однако победным мячом на первой добавленной минуте отметился Антони Марсьяль. Таким образом, «МЮ» сыграет в финале, где его соперником станет победитель пары «Кристал Пэлас» – «Уотфорд» (этот матч будет сыгран в воскресенье, 24 апреля).