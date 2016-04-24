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    «Ростов» громит «Зенит», ЦСКА обыграл «Динамо». Ключевые моменты 25-го тура РФПЛ


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    Голосов: 0
    24.04.2016 19:35
    Стартует новый тур российского чемпионата! «Ростов» сыграет с «Зенитом», ЦСКА и «Динамо» сразятся в московском дерби, а «Бомбардир» отследит за всеми матчами и покажет ключевые моменты 25-го тура РФПЛ.

    Матч «Ростова» с «Зенитом» – главная игра второй половины чемпионата.

    Онлайн матча «Ростов» – «Зенит»

    Канга открывает счет.

    Азмун удваивает преимущество хозяев.

    Ерохин пользуется ошибкой Лодыгина.

    «Анжи» и «Кубань» играют в матче аутсайдеров.

    Онлайн матча «Анжи» – «Кубань»

    Боли открывает счет ударом с пенальти.

    Матч ЦСКА и «Динамо» представлялся важным с точки зрения борьбы вверху турнирной таблицы. Алексей Березуцкий забил единственный гол в матче.

    ЦСКА – «Динамо» – 1:0

    Тур продолжился матчем «Краснодара» и «Уфы». Чудовищно красивый гол Смолова, дубль Вандерсона и гол Петрова не позволили гостям рассчитывать хотя бы на ничью. Очередной разгром от подопечных Кононова.

    «Краснодар» – «Уфа» – 4:0

    Воскресный день начинался встречей «Амкара» и «Локомотива». Гости победили при помощи гола Шкулетича.

    «Амкар» – «Локомотив» – 0:1

    Три дня назад футбольный клуб «Рубин» отметил свое 58-летие. В семи предыдущих матчах против «Терека» казанцам удалось выиграть лишь однажды, однако уже шесть матчей дома «Рубин» в РФПЛ соперникам не проигрывает. Со всех сторон любопытный матч, хоть глобальных турнирных задач команды и не решают.

    «Рубин» – «Терек» – 0:1

    Видеогалерея матча

    «Спартак» выставил на матч с «Мордовией» какой-то уж очень странный состав. Был ли у саранского клуба шанс впервые за 13 гостевых матчей наконец-то победить? Да. Закономерен ли результат? Абсолютно. А серия неудач «Спартака» предсказуемо продолжается.

    «Спартак» – «Мордовия» – 2:2

    Видеогалерея матча

    Фотогалерея матча

    Фото со встречи игроков с фанатами

    «Крылья Советов» не забивают в семи подряд домашних матчах! Но при этом никогда не проигрывали «Уралу» дома. Последний раз екатеринбургский клуб побеждал самарский более 20 лет назад. С тех пор «КС» одержали три победы и шесть раз сыграли вничью с уральцами. В субботу они наконец-то забили и вновь не проиграли. Но и победить не удалось.

    «Крылья Советов» – «Урал» – 1:1

    Видеогалерея матча

    В 25-м туре будет сыграно еще несколько матчей:

    24 апреля. 14:30. «Краснодар» – «Уфа»

    24 апреля. 17:00. ЦСКА – «Динамо»

    24 апреля. 19:30. «Анжи» – «Кубань»

    24 апреля. 19:30. «Ростов» – «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Ростова»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 апреля 2016, 17:02

      Не ожидал увидеть таким беспомощным Зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      MaAaXxX 25 апреля 2016, 17:43

      Перекупы на матч Ростов-Зенит билеты на восточную трибуну по 5тыс. продавали,хотя стоимость билета если через кассу 500р.,хорошо что Ростов выйграл, праздник для болельщиков устроил!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 25 апреля 2016, 10:11

      За лидерство будут бороться Ростов и ЦСКА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 24 апреля 2016, 21:53

      ЦСКА сыграл рационально, а вот Ростов молодцы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 24 апреля 2016, 21:47

      Халк-никудышный игрочишка,
      он король только на бразильском пляже.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 24 апреля 2016, 09:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мясо воняет...

      -4
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      ...
      Рейтинг: +15

      Shower > lihindic 24 апреля 2016, 21:13

      Че то бомж завонял на дону

      5
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      ...
      Рейтинг: +385

      Боцман52 > Shower 24 апреля 2016, 21:34

      Да уж пошел завоняло, так завоняло.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 23 апреля 2016, 20:47

      Да что-то Спартак никак не может победить...

      2
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      ...
      Рейтинг: -3

      lihindic > TUMS 24 апреля 2016, 09:22

      холодильника нормального нет...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      tired_man72 23 апреля 2016, 19:11

      поставил на мясо 2 рубля. больше мясо не ем. с мордовией? правда? 2-2?!
      в сторону (ипааааааааааааааааааааааааааа
      аааааааать как так можно?!?!?!)

      -1
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      ...
      Рейтинг: -3

      lihindic > tired_man72 24 апреля 2016, 09:24

      давно уже пора сливать это мясо... кто-то говорил народная команда... только не для нас... унылое Г...

      -3
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      Рейтинг: +107

      nikita08 23 апреля 2016, 17:15

      ничего странного не вижу,пол состава кб надо на лавку сажать.

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