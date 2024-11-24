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    • Вратарь «Крыльев» рассказал о травме, полученной при отражении пенальти от «Ахмата»

    Вратарь «Крыльев» рассказал о травме, полученной при отражении пенальти от «Ахмата»

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев после матча 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1) сказал, что у него выбило плечо, когда он отбивал 11-метровый удар по ходу встречи.

    При счете 1:1 на 68-й минуте голкипер отразил пенальти после удара Даниила Уткина.

    – Здоровье… Думаю, что нормально. Сейчас съезжу на снимки. Наконец мы выиграли. Спасибо болельщикам, которые нас сегодня поддерживали.

    – По поводу пенальти. Гадал или по мячу?

    – Гадал, конечно. Уткин моего года, я плюс‑минус понимал, куда он будет бить. Повреждение? Не понял, как будто у меня плечо выбило, когда я отбивал.

    Вся команда молодцы, мы добились важной победы. Думаю, это нормально, когда есть такая борьба в таком матче. Буду только болеть за команду, чтобы она набирала очки.

    • Ломаев был заменен из‑за травмы плеча на Сергея Песьякова.
    • Для голкипера это был 14-й матч в нынешнем сезоне. В них он пропустил 23 гола, дважды сыграл на ноль.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    The only one
    1732458271
    Здоровья!
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    PAREVG.
    1732458690
    Здоровья и скорейшего восстановления!!!
    Ответить
    ...уефан
    1732459483
    ...выздоравливай, Ванек и в рамку!...
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