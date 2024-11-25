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    «Крылья Советов» рассказали о состоянии Ломаева

    «Крылья Советов» сообщили, что у вратаря Ивана Ломаева по ходу домашнего матча 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1) произошел вывих плечевого сустава.

    «В матче с «Ахматом» при отражении пенальти вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев получил повреждение. Произошeл вывих плечевого сустава. Клубные врачи вправили сустав на поле. Кости целы.

    В ближайшее время Иван проведет дополнительные исследования и консультации. По результатам исследований будет выработана дальнейшая тактика лечения», – говорится в сообщении клуба.

    • Ломаев получил травму плеча, когда отбивал удар Даниила Уткина с пенальти на 68-й минуте игры. После этого его заменил Сергей Песьяков.
    • Для Ломаева это был 14-й матч в нынешнем сезоне. В них он пропустил 23 гола, дважды сыграл на ноль.

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    Источник: телеграм-канал ПФК «Крылья Советов»

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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1732521551
    Молодец что сумел отразить пенальти. А ведь это был пожалуй ключевой момент в матче. Здоровья.
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