Вратарь Ломаев подписал контракт с новым клубом

Стало известно, где продолжит карьеру 27-летний голкипер Иван Ломаев.

Он перешел из «Уфы» в «Челябинск» на правах свободного агента.

С новым клубом Ломаев заключил контракт по схеме «1+1».

«Иван дважды помогал своим командам повыситься в классе: «Чертаново» вместе с ним поднялось в Первую лигу, а «Крылья Советов» – в РПЛ. Сейчас у Ломаева за плечами четыре сезона в элите в составе самарцев и вызов в основную сборную России», – говорится в пресс-релизе.