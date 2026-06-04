Вратарь Ломаев подписал контракт с новым клубом

Стало известно, где продолжит карьеру 27-летний голкипер Иван Ломаев.
Он перешел из «Уфы» в «Челябинск» на правах свободного агента.
С новым клубом Ломаев заключил контракт по схеме «1+1».
«Иван дважды помогал своим командам повыситься в классе: «Чертаново» вместе с ним поднялось в Первую лигу, а «Крылья Советов» – в РПЛ. Сейчас у Ломаева за плечами четыре сезона в элите в составе самарцев и вызов в основную сборную России», – говорится в пресс-релизе.
- Ломаев поиграл за «Чертаново», «Крылья Советов», «Сочи» и «Уфу», пропустив 233 гола в 192 матчах.
Источник: телеграм-канал «Челябинска»