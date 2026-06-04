Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вратарь Ломаев подписал контракт с новым клубом

Вчера, 18:44

Стало известно, где продолжит карьеру 27-летний голкипер Иван Ломаев.

Он перешел из «Уфы» в «Челябинск» на правах свободного агента.

С новым клубом Ломаев заключил контракт по схеме «1+1».

«Иван дважды помогал своим командам повыситься в классе: «Чертаново» вместе с ним поднялось в Первую лигу, а «Крылья Советов» – в РПЛ. Сейчас у Ломаева за плечами четыре сезона в элите в составе самарцев и вызов в основную сборную России», – говорится в пресс-релизе.

  • Ломаев поиграл за «Чертаново», «Крылья Советов», «Сочи» и «Уфу», пропустив 233 гола в 192 матчах.

Еще по теме:
Вратарь Ломаев подписал контракт с новым клубом 2
«Сочи» расторг контракт с футболистом, подписанным 4 месяца назад
Российский вратарь может перейти из РПЛ в иностранный клуб 3
Источник: телеграм-канал «Челябинска»
Россия. PARI Первая лига Уфа Челябинск Ломаев Иван
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Переход Батракова в «ПСЖ» сорвался, 20-миллионный трансфер «Зенита», клуб РПЛ может сменить главного тренера и другие новости
01:48
В «Динамо» назвали причину увольнения Гусева
01:18
Перес готовит рекордный трансфер для «Реала»: «Я предложу 150 миллионов»
00:50
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
00:40
Перес анонсировал три подписания в случае победы на выборах президента «Реала»
00:31
Гендиректор «Динамо» нелицеприятно высказался о работе Карпина
00:17
1
Товарищеские матчи. Франция проиграла Кот-д'Ивуару, Испания не справилась с Ираком
00:09
3
Павлюченко отреагировал на слова ван дер Ваарта о допинге у сборной России на Евро-2008
Вчера, 23:59
2
Вингер «Краснодара» Са принял предложение бразильского клуба
Вчера, 23:49
Шварц изменил решение по будущему Нгамале в «Динамо»
Вчера, 23:39
Все новости
Все новости
Вратарь Ломаев подписал контракт с новым клубом
Вчера, 18:44
Президент «Урала» Иванов уличил «Матч ТВ» во лжи
Вчера, 16:50
4
«Урал» уволил Березуцкого
Вчера, 16:29
3
ФотоМосковский клуб подписал первого летнего новичка
Вчера, 09:13
2
Ротенберг высказался о возможных трансферах Дзюбы и Кокорина в «Сочи»
3 июня
ФотоБерезовский нашел новую работу в футболе
3 июня
2
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
4
Фото«Торпедо» отказалось от двух российских игроков
1 июня
1
Известен клуб, где начнет лето защитник ЦСКА Агапов
31 мая
Раскрыта дальнейшая судьба президента «Урала» Иванова, занимающего пост 23 года
30 мая
2
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
30 мая
3
Президент «Урала» Иванов сделал заявление о будущем Селихова в клубе
29 мая
3
Раскрыт клуб, где Осинькин начнет новый сезон
28 мая
2
Фото«Торпедо» объявило решение по Ари
28 мая
2
Экс-тренер «Краснодара» возглавил «Торпедо»
27 мая
1
Билялетдинов прокомментировал назначение в клуб Первой лиги
27 мая
«Торпедо» определилось с новым главным тренером
27 мая
2
Президент Иванов может покинуть «Урал» спустя 23 года
26 мая
3
Фото«Нефтехимик» назначил на пост главного тренера экс-спартаковца
26 мая
1
Тульский губернатор принял решение по экс-тренеру «Спартака»
26 мая
Селихов не хочет выступать в Первой лиге и допустил свой уход из «Урала»
26 мая
2
В «Родине» ответили на вопрос о переходе Кокорина
26 мая
3
Ринат Билялетдинов после трехлетней паузы возглавил команду из Первой лиги
25 мая
1
В «СКА-Хабаровске» объяснили назначение Юрана
25 мая
1
Ташуев сделал заявление о своем будущем: «Можно и нужно поднять уровень футбола»
25 мая
ФотоЮран возглавил клуб Первой лиги
25 мая
10
Назван основной претендент на место главного тренера «Торпедо»
24 мая
5
Раскрыт новый клуб Дзюбы
23 мая
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 