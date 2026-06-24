ЧМ-2026. Швейцария справилась с Канадой (2:1) и выиграла группу B

Сборная Швейцарии без поражений прошла групповой этап ЧМ-2026.

Команда Мурата Якина, работавшего в «Спартаке» в сезоне-2014/15, набрала 7 очков из 9 возможных и финишировала первой в квартете B.

Швейцарцы выиграли группу благодаря сегодняшней победе над Канадой со счетом 2:1.

Авторы забитых мячей – Рубен Варгас, Йоан Манзамби и Дэвид Промис.

Канадцы стали вторыми и тоже вышли в плей-офф чемпионата мира.