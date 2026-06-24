ЧМ-2026. Швейцария справилась с Канадой (2:1) и выиграла группу B

Сборная Швейцарии без поражений прошла групповой этап ЧМ-2026.
Команда Мурата Якина, работавшего в «Спартаке» в сезоне-2014/15, набрала 7 очков из 9 возможных и финишировала первой в квартете B.
Швейцарцы выиграли группу благодаря сегодняшней победе над Канадой со счетом 2:1.
Авторы забитых мячей – Рубен Варгас, Йоан Манзамби и Дэвид Промис.
Канадцы стали вторыми и тоже вышли в плей-офф чемпионата мира.
Чемпионат мира. Группа B. 3 тур
Швейцария - Канада - 2:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Р. Варгас, 46; 2:0 - Й. Манзамби, 57; 2:1 - Д. Промис, 76.
Источник: «Бомбардир»