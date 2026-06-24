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  • Губерниев: «Бывшее полено Роналду ещe себя покажет со знаком минус»

Губерниев: «Бывшее полено Роналду ещe себя покажет со знаком минус»

Вчера, 18:27
11

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев снова нелицеприятно высказался в адрес Криштиану Роналду.

«Кстати, бывшее полено Роналду еще себя покажет со знаком минус, когда соперники будут серьезные!

Это ясно всем нам, кто глубоко понимает футбол!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

  • 41-летнего Роналду активно критиковали после матча Португалия – ДР Конго (1:1) на ЧМ-2026.
  • Во втором туре группового этапа капитан португальской сборной поучаствовал в разгроме Узбекистана (5:0), оформив дубль.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Чемпионат мира Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану Губерниев Дмитрий
Комментарии (11)
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САДЫЧОК
1782318648
Флюгер и мерзость в одном флаконе!
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subbotaspartak
1782319216
Это ясно всем, кто глубоко понимает футбол!» – написал Губерниев о понимающих людях, исключив себя...
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subbotaspartak
1782319329
...бывшее полено еще себя покажет, сказал Буратино...
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Evgenijgerasimov607@gmail
1782319351
Губу зависть сжирает,что у человека жизнь удалась
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Plyash
1782319809
Какая всё же мразь и скотина этот биатлонный комментарщик . Ну , играет уважаемый Португальцами старенький Рон за своё Отечество , его позвали в команду , его там любят , он своё дело знает . А ты то почему желчью давишься , уродец ? А тебя кто-нибудь любит ?
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val69
1782321152
Опять лыжа в ж. пе зашевелилась...
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Странник 09
1782323687
Полено это твои губки в отсосе
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k611
1782323737
Рассуждал бы про это профессиональный футболист, выигрывавший ЛЧ и ЧМ, то ещё можно было понять. Но здесь дилентант лезет в сферу в которой полный ноль. Снег растаял, заняться видимо нечем...
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Феликс Михайлов
1782324951
****** - он и в Африке ******.
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Бумбраш
1782332922
Нвашен,будущее...тут трепач губошлеп в настоящем достал капитально.сам а бя губа в гамно закапывает
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