Губерниев: «Бывшее полено Роналду ещe себя покажет со знаком минус»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев снова нелицеприятно высказался в адрес Криштиану Роналду.
«Кстати, бывшее полено Роналду еще себя покажет со знаком минус, когда соперники будут серьезные!
Это ясно всем нам, кто глубоко понимает футбол!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
- 41-летнего Роналду активно критиковали после матча Португалия – ДР Конго (1:1) на ЧМ-2026.
- Во втором туре группового этапа капитан португальской сборной поучаствовал в разгроме Узбекистана (5:0), оформив дубль.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева