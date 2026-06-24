Губерниев: «Бывшее полено Роналду ещe себя покажет со знаком минус»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев снова нелицеприятно высказался в адрес Криштиану Роналду.

«Кстати, бывшее полено Роналду еще себя покажет со знаком минус, когда соперники будут серьезные!

Это ясно всем нам, кто глубоко понимает футбол!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.