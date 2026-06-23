Губерниев – Узбекистану: «Покажите полену Роналду его истинное место!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев напутствовал сборную Узбекистана на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Португалии.
«Вперед, Узбекистан! Покажите полену Криштиану Роналду его истинное место!» – написал Губерниев.
- В матче 1-го тура ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1). 41-летний Роналду провел полный матч.
- Начало матча Португалия – Узбекистан – в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева