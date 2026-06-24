Черчесов встал на защиту Роналду: «Не слишком ли много внимания уделяется негативным аспектам в его игре?»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов не согласен с критикой в адрес Криштиану Роналду.

41-летнего нападающего активно критиковали после матча Португалия – ДР Конго (1:1) на ЧМ-2026.

Во втором туре группового этапа капитан португальской сборной поучаствовал в разгроме Узбекистана (5:0), оформив дубль.

«С интересом наблюдаю за сборной Португалии, видел рассуждения о поколениях в команде. СМИ могут применять разные эпитеты к игрокам – старый, молодой, хороший, плохой. Но на самом деле главные в этой истории – тренер, большой турнир и Роналду.

Криштиану провел весь отборочный турнир, забивает больше всех в клубе, физически готов. Не слишком ли много внимания журналисты уделяют негативным аспектам в игре Роналду?

Когда Криштиану закончит в сборной, тогда и увидим, что они могут без него. Не надо недооценивать Роналду и переоценивать молодых игроков.

Роберто Мартинес – опытный тренер, знаком с ним лично. Поверьте мне, он не будет ставить кого-то в состав из-за имени. Если футболист находится на поле, значит, по мнению тренера, он может принести результат», – сказал Черчесов.