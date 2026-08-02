Черчесов сказал, в чем «Спартак» стал лучше по сравнению с прошлым сезоном

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ со «Спартаком». Он назвал сильные стороны соперника.

«Спартак» по сравнению с прошлым сезоном стал более стабилен. У них командная скорость. Неслучайно эта команда выиграла Кубок России. У «Спартака» всe в пакете: есть индивидуальные качества и игра.

Удивляться касательно нашей схемы нечему. Ибишев у нас и опорника может играть.

Что касается отсутствия Садулаева, есть конкретный матч, состояние отдельного игрока и тактика команды. В предстоящем матче нам нужно сыграть достойно и одержать победу», – сказал Черчесов.