Черчесов – об удалении Касинтуры: «Если это красная, то за одну секунду видно»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о матче 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) и удалении футболиста своей команды.

Нападающий грозненцев Эгаш Касинтура на 74-й минуте отмахнулся от полузащитника Романа Зобнина, ударив капитана «Спартака» локтем по шее.

Главный арбитр встречи Антон Фролов, посмотрев повтор эпизода, показал Касинтуре красную карточку.

– Что можете сказать по эпизоду с пенальти в начале матча?

– Я не видел этот момент: ни повтор, ни во время игры.

– Сыграл ли этот быстрый гол злую шутку?

– Мы же не в ресторане заказываем музыку: кто больше дал, тот и заказывает, что ли? Есть игра, забили гол. У нас ничего не поменялось: был свой план на игру, мы его выдерживали. Честно, не помню реального момента у соперника, когда он мог что-то сделать. Только в перекладину попал.

Поэтому мы делали свою работу. Как хотели, так и играли. Но другое дело, что даже те моменты, которые у нас были, мы не довели до удара. А так, соперник с двух стандартов забил нам два гола.

– Что с удалением Касинтуры? Согласны?

– Не хочу говорить, согласен или нет. Дал – значит, было. Меня интересует, когда по десять минут смотрят повторы. Если это красная карточка, то за одну секунду видно – это красная или пенальти. А тут по пять минут смотрят и не могут разобраться, было или нет в конце концов. Дали – значит, дали. Я же не судья, не могу ничего поменять.

– Поддержали Шелию?

– Зачем поддерживать? Поблагодарил за игру. Сказал: «Готовьтесь завтра, у нас через два дня опять игра». Он сам все знает. Зачем лишние слова?