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  • Черчесов – об удалении Касинтуры: «Если это красная, то за одну секунду видно»

Черчесов – об удалении Касинтуры: «Если это красная, то за одну секунду видно»

Сегодня, 10:18
9

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о матче 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) и удалении футболиста своей команды.

  • Нападающий грозненцев Эгаш Касинтура на 74-й минуте отмахнулся от полузащитника Романа Зобнина, ударив капитана «Спартака» локтем по шее.
  • Главный арбитр встречи Антон Фролов, посмотрев повтор эпизода, показал Касинтуре красную карточку.

– Что можете сказать по эпизоду с пенальти в начале матча?

– Я не видел этот момент: ни повтор, ни во время игры.

– Сыграл ли этот быстрый гол злую шутку?

– Мы же не в ресторане заказываем музыку: кто больше дал, тот и заказывает, что ли? Есть игра, забили гол. У нас ничего не поменялось: был свой план на игру, мы его выдерживали. Честно, не помню реального момента у соперника, когда он мог что-то сделать. Только в перекладину попал.

Поэтому мы делали свою работу. Как хотели, так и играли. Но другое дело, что даже те моменты, которые у нас были, мы не довели до удара. А так, соперник с двух стандартов забил нам два гола.

– Что с удалением Касинтуры? Согласны?

– Не хочу говорить, согласен или нет. Дал – значит, было. Меня интересует, когда по десять минут смотрят повторы. Если это красная карточка, то за одну секунду видно – это красная или пенальти. А тут по пять минут смотрят и не могут разобраться, было или нет в конце концов. Дали – значит, дали. Я же не судья, не могу ничего поменять.

– Поддержали Шелию?

– Зачем поддерживать? Поблагодарил за игру. Сказал: «Готовьтесь завтра, у нас через два дня опять игра». Он сам все знает. Зачем лишние слова?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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SLADE2019
1785743781
Такой же фрукт, как и Карпин, как будто одолжение делает, а не интервью дает. Читать противно.
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АК 68
1785746280
Просто туман, мутный тип.
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ziborock
1785746689
Стас, то что это удаление всем было видно за одну секунду! А судья пытался найти малейший повод чтобы не показать красную! Ты бы лучше научил своих фэйр плей. Так радоваться забитой левой и халявной пенке - это пи***!
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Литейный 4 (returned)
1785750624
Свинарня побеждает только в большинстве. Гыгыгы
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Томик
1785752006
Так смотрел пять минут, потому что страшно было удалять, а не потому что не видел удара. Очень не хотелось видеть. Странно, что Черчесов этого не понимает. Или вид делает.
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Измайловский Кочегар
1785752827
Да не было там красной. **** уже падал, потому и рубанул так. Жёлтая.
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DMитрий
1785754691
Ахматовцы сами виноваты, что не выиграли матч. Спартак несколько раз проваливался. В первом тайме вываливались 2 в 1 и в концовке второго запороли момент в штрафной. Так бездарно действовали в этих эпизодах, как будто игроки из 2-й лиги.
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subbotaspartak
1785762187
...Я не видел этот момент: ни повтор, ни во время игры... Не хочется правду говорить....
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