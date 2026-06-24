«Пришел напомнить, почему он легенда»: сестра Роналду выложила пост после дубля Криштиану

Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, опубликовала пост с поддержкой в адрес нападающего сборной Португалии.

Португалия разгромила Узбекистан со счетом 5:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026.

41-летний Роналду оформил дубль, отличившись на 6-й и 39-й минутах.

Он стал первым футболистом в истории с голами на шести разных чемпионатах мира.

«Эта неделя была тяжелой. Это была мрачная неделя, полная несправедливой критики, бессердечных слов, брошенных в адрес друг друга, словно они хотели стереть карьеру, построенную на поте, боли, дисциплине и необъяснимой воле.

Они хотели ранить. Они хотели причинить боль. Они хотели унизить. Они хотели говорить о Криштиану так, будто ему больше нет места, будто он закончил свою карьеру, будто все, что он дал футболу, Португалии и миру, может быть забыто в одночасье.

Они забыли, что это мужчина, сын, отец, брат и просто человек. Было отвратительно читать и слышать столько варварства и неблагодарности.

Но сегодня, что нисколько не удивительно, он ответил так, как всегда: на поле. С упорством, С яростью в глазах. С силой человека, рожденного для борьбы. С сердцем воина, который никогда не уклонялся от работы, никогда не сдавался. Он всегда был под давлением и никогда не позволял внешнему шуму определять, кто он есть.

Это Криштиану Роналду. Сын Долорес и Диниса. Брат Кати, Уго и Элмы. Семьянин, неутомимый труженик, профессионал высшего уровня, спортсмен, который воплощал мечты миллионов людей и продолжает подниматься каждый раз, когда его пытаются унизить.

Они могут критиковать. Они могут сомневаться. Они могут пытаться принизить его. Но они никогда не смогут стереть то, кем он является: бойцом, лидером, примером преданности, дисциплины и мужества. Сегодня ему снова не нужны были громкие речи. Он пришел показать, почему он здесь.

23 года он ломал преграды. Он пришел показать, почему он заслуживает быть здесь. Он пришел напомнить нам, почему он легенда. Что бы ни случилось. Ему это предначертано, они уже должны это знать.

Горжусь тобой, мой брат. Всегда. До самой смерти. Потому что я знаю, откуда ты родом, я знаю все, за что ты боролся, чтобы попасть сюда, и я очень хорошо знаю… Что тебе уготовано.

Настоящие люди никогда не молчат. Настоящие люди отвечают трудом.

И ты, мой брат, есть и всегда будешь великим человеком.

Его сестра, Катя Авейрy», – написала Авейру в соцсети.