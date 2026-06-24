В четверг, 25 июня, пройдут шесть матчей третьего тура группового этапа. Сразу две встречи начнутся в час ночи, ещe две – в четыре утра, а вечером в 23:00 одновременно стартуют ещe два поединка. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».

25 июня, четверг

Шотландия – Бразилия

Начало матча: 1:00

Групповой этап ЧМ. 3-й тур

Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Марокко – Гаити

Начало матча: 1:00

Групповой этап ЧМ. 3-й тур

Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта)

Трансляция: «Кинопоиск»

ЮАР – Южная Корея

Начало матча: 4:00

Групповой этап ЧМ. 3-й тур

Стадион: «Эстадио BBVA»

Трансляция: «Кинопоиск»

Чехия – Мексика

Начало матча: 4:00

Групповой этап ЧМ. 3-й тур

Стадион: «Ацтека» (Мехико)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»

Эквадор – Германия

Начало матча: 23:00

Групповой этап ЧМ. 3-й тур

Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Кюрасао – Кот-д'Ивуар