В четверг, 25 июня, пройдут шесть матчей третьего тура группового этапа. Сразу две встречи начнутся в час ночи, ещe две – в четыре утра, а вечером в 23:00 одновременно стартуют ещe два поединка. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».
25 июня, четверг
Шотландия – Бразилия
- Начало матча: 1:00
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Марокко – Гаити
- Начало матча: 1:00
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта)
- Трансляция: «Кинопоиск»
ЮАР – Южная Корея
- Начало матча: 4:00
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «Эстадио BBVA»
- Трансляция: «Кинопоиск»
Чехия – Мексика
- Начало матча: 4:00
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «Ацтека» (Мехико)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»
Эквадор – Германия
- Начало матча: 23:00
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Кюрасао – Кот-д'Ивуар
- Начало матча: 23:00
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия)
- Трансляция: «Кинопоиск»
Источник: «Бомбардир»