Роналду прокомментировал победу Португалии над Узбекистаном на ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по окончании матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана.

Нападающий «Аль-Насра» отличился на 6-й и 39-й минутах.

Португальцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Для меня самое важное – это работа, проделанная командой, и наша уверенность в себе. За неделю мы добились больших успехов. Команда упорно трудилась, мы стали значительно лучше.

Порой зло оборачивается добром. Бить рекорды очень приятно, но главное – это команда и достижение поставленных целей.

В данном случае это был выход из группы, и я думаю, что, набрав четыре очка, мы уже это сделали. Я очень рад.

Бог помогает тем, кто усердно работает. Я знал, что мои товарищи по команде помогут мне.

Неделя была трудной и мрачной – говорили, что мне пора заканчивать с футболом. Но я держался, как всегда, потому что верю в упорный труд. Должен признать, было тяжело, но мы вернулись», – заявил 41-летний Роналду.