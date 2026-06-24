Каннаваро назвал причину разгромного поражения Узбекистана от Португалии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро подвел итоги проигранного матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Португалии.

Португальцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Когда так быстро пропускаешь несколько голов, ситуация становится сложнее. Мы делаем успехи, но пропустить сегодня пять мячей – это слишком. Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче.

Я знал, какие эмоции испытают ребята на первых минутах. Пытался объяснить им, как важно хорошо начать, но против Португалии это непросто. Обидно, что наш гол отменили, он мог бы придать нам дополнительный импульс.

Разница [в уровне] слишком велика, к тому же мы допустили несколько простых ошибок. Жаль, но в то же время в первых двух матчах чемпионата мира мы играли с Колумбией и Португалией, которые входят в топ-20 сильнейших сборных мира. Это фантастический опыт как для меня, так и для ребят.

В декабре пройдет Кубок Азии, и там мы постараемся показать что-то новое – после участия в чемпионате мира ценности и опыт могут изменить ситуацию», – сказал Каннаваро.