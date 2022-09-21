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Фабио Каннаваро
Главные новости
Сборная России поучаствует в международном турнире, «ПСЖ» сомневается в Месси, игрок «Спартака» выбыл до конца сезона и другие новости
01:03
Топ-10 самых популярных футболистов по запросам в Google за 2023 год
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00:57
Примера. «Атлетико» победил «Жирону» (1:0) благодаря голу на 94-й минуте
00:30
«Мне стыдно, наша репутация поставлена на карту»: глава Ла Лиги Тебас – о судейском скандале «Барселоны»
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00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
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00:47
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1) и остался на 4-м месте
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:50
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23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
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23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
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23:19
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Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
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21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
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Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
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Фабио Каннаваро
Тренер
Имя
Фабио
Фамилия
Каннаваро
Гражданство
Италия
Дата рождения
13 сентября 1973
Новости
Статьи
21 сентября 2022
16:47
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49-летний Каннаваро возглавил «Беневенто»
1
00:38
49-летний Каннаваро впервые возглавит итальянский клуб
12 июня 2022
23:59
Каннаваро получил предложение от сборной Польши и «Галатасарая»
2 мая 2022
09:55
Каннаваро может возглавить «Эспаньол»
26 марта 2022
12:53
Каннаваро, Пирло, Раньери и Де Дзерби – кандидаты на замену Манчини в сборной Италии (Николо Скира)
6
20 января 2022
21:10
Каннаваро может возглавить «Эвертон»
9 января 2022
10:20
Каннаваро согласился возглавить сборную Польши (Football Italia)
11
00:14
Сборная Польши начала переговоры с Каннаваро
2
1 января 2022
12:53
Каннаваро может возглавить сборную Польши перед стыковым матчем с Россией
2
4 февраля 2021
08:00
Конте может вернуться в сборную Италии после ухода Манчини
3
13 сентября 2020
12:43
Видео
«Защитник мирового класса с давних времен». Лига чемпионов поздравила Каннаваро с днем рождения
3
12 мая 2020
12:21
Китайский «Тяньцзинь Тяньхай» обанкротился. В нем тренировал Каннаваро, выступали Витсель и Пато
1
07:14
Каннаваро – о финале ЧМ-2006: «Дело не в том, что Матерацци спровоцировал Зидана, а в том, что они оба были виноваты»
4
10 мая 2020
12:53
Каннаваро: «Намерен тренировать в АПЛ. Смотрю каждую игру»
2 мая 2020
17:19
Каннаваро – о столкновении Матерацци и Зидана в финале ЧМ-2006: «Марко сделал то, что должен был»
10
29 октября 2019
00:18
«Гуанчжоу Эвергранд» уволил Каннаваро. Команда лидирует в чемпионате Китая
3
24 мая 2019
10:19
Липпи возглавил сборную Китая спустя пять месяцев после отставки
3
29 апреля 2019
11:34
Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая
4
15 марта 2019
19:33
Каннаваро возглавил сборную Китая. В январе его мог пригласить «Реал»
1
18 января 2019
21:27
Арнаутович может пополнить китайский клуб Каннаваро. Игрок заинтересован в переезде в Китай
1
6 июня 2018
00:25
Фото
Роналдо составил символическую сборную. Он не включил в нее Роналду
9
1 июня 2018
14:32
Сарри может возглавить «Тоттенхэм», Каннаваро – «Реал»
9
6 апреля 2018
11:46
Витсель назвал главные отличия китайской Суперлиги от европейских топ-лиг
5
25 января 2018
18:49
Фото
Манчини и Кришито пообщались с Каннаваро на сборах в ОАЭ
1
30 ноября 2017
19:40
Каннаваро: «На ЧМ-2018 буду болеть за Россию»
12
21 ноября 2017
16:32
Колосков считает, что большое количество звезд на жеребьевке ЧМ-2018 – дань уважения России от ФИФА
2
12:51
Блан, Марадона и Кафу будут участвовать в жеребьевке ЧМ-2018 в Кремле
8
11 ноября 2017
21:50
Каннаваро стал лучшим тренером китайской Суперлиги в 2017 году
2
9 ноября 2017
09:43
Фото
Каннаваро возглавил «Гуанчжоу Эвергранд»
2
6 ноября 2017
12:48
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» объявил об отставке Каннаваро и назначении Соузы
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07.12.2017 14:30
Легенды, которые брали «Золотой мяч» до Месси и Роналду. Как у них сейчас дела?
«Бомбардир» вспоминает победителей престижной премии с 1987-го по 2007-й годы.
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29.09.2017 23:45
Китай отказывается от звезд и меняет правила. Что там сейчас происходит?
Как дела у наших знакомых, почему китайцы не любят Тевеса и сколько теперь получает Фабио Капелло.
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