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Фабио Каннаваро
Фабио Каннаваро
Узбекистан
Италия
13 сентября 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Каннаваро отдал бы «Золотой мяч» экс-футболисту РПЛ
10 октября
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Каннаваро отказался возвращаться в Узбекистан после вылета с ЧМ-2026
29 июня
6
Каннаваро назвал причину разгромного поражения Узбекистана от Португалии на ЧМ-2026
24 июня
1
Тренер Узбекистана Каннаваро высказался о предстоящем матче с Португалией
22 июня
1
Только четыре обладателя «Золотого мяча» поучаствовали в ЧМ в качестве игрока и тренера
18 июня
Каннаваро прокомментировал поражение Узбекистана
18 июня
6
Реакция сборной Узбекистана на жесткий досмотр в США
10 июня
2
Тренер Узбекистана Каннаваро прокомментировал поражение от Нидерландов
9 июня
Фото
Топ-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
3
Сборная Узбекистана проиграла во втором матче Каннаваро
2025.10.13 17:42
3
Каннаваро прокомментировал первую победу в Узбекистане
2025.10.09 19:02
Узбекистан добился победы в дебютном матче Каннаваро, забили игроки с опытом РПЛ
2025.10.09 18:09
1
Рабинер оценил решение Узбекистана назначить Каннаваро
2025.10.09 15:58
Мостовой – о новом тренере сборной Узбекистана: «И во сне бы это никому не приснилось»
2025.10.07 22:10
12
Гаттузо пошутил о назначении Каннаваро в сборную Узбекистана
2025.10.07 16:53
1
Фото
Обладатель «Золотого мяча» возглавит сборную Узбекистана на ЧМ-2026
2025.10.06 14:36
3
Мостовой высказался о возможном назначении в сборную Узбекистана
2025.10.05 15:07
2
Мостовой написал стихотворение в честь назначения Каннаваро в сборную Узбекистана
2025.10.04 10:48
3
Стало известно, сколько Каннаваро заработает в сборной Узбекистана
2025.10.03 22:33
Экс-спартаковец Ирисметов против Каннаваро в сборной Узбекистана: «Нужно брать Клоппа»
2025.10.03 15:39
Стало известно, кто повезет Узбекистан на ЧМ-2026
2025.10.02 21:13
Обладатель «Золотого мяча» может возглавить сборную Узбекистана
2025.09.25 20:35
1
Пономарев – о ЦСКА: «С новым тренером опять будем кувыркаться на 6-7-м месте»
2025.06.18 22:22
1
ЦСКА сделал конкретное предложение Каннаваро
2025.06.18 17:32
2
Каннаваро – о срыве назначения в ЦСКА: «Гинер не позвонил»
2025.06.16 17:45
3
Реакция Канчельскиса на возможное назначение Каннаваро в ЦСКА
2025.06.14 15:45
3
Мостовой в восторге от нового кандидата на пост тренера ЦСКА: «Будет бомба»
2025.06.14 14:40
3
Булыкин отреагировал на приглашение Каннаваро в ЦСКА
2025.06.14 13:00
1
ЦСКА заинтересован в приглашении обладателя «Золотого мяча»
2025.06.14 09:00
7
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