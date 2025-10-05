Мостовой высказался о возможном назначении в сборную Узбекистана

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не против войти в тренерский штаб Фабио Каннаваро в сборной Узбекистана.

Каннаваро заключит контракт на год с опцией продления.

Итальянца также звали в сборную Казахстана. Ранее он тренировал «Удинезе», «Беневенто», «Аль-Наср», загребское «Динамо» и несколько китайских команд.

Узбекистан досрочно отобрался на ЧМ-2026. Они впервые сыграют на чемпионате мира.

«С Каннаваро хорошо общаемся. Если он пригласит меня в тренерский штаб сборной Узбекистана, то я с удовольствием приму это предложение.

Не пошeл бы, а побежал! От этой работы вижу хорошую стабильную зарплату и, в принципе, всe. Задач не ставлю, пока не познакомлюсь с командой», – сказал Мостовой.