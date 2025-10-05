Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой высказался о возможном назначении в сборную Узбекистана

Мостовой высказался о возможном назначении в сборную Узбекистана

Сегодня, 15:07
3

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не против войти в тренерский штаб Фабио Каннаваро в сборной Узбекистана.

  • Каннаваро заключит контракт на год с опцией продления.
  • Итальянца также звали в сборную Казахстана. Ранее он тренировал «Удинезе», «Беневенто», «Аль-Наср», загребское «Динамо» и несколько китайских команд.
  • Узбекистан досрочно отобрался на ЧМ-2026. Они впервые сыграют на чемпионате мира.

«С Каннаваро хорошо общаемся. Если он пригласит меня в тренерский штаб сборной Узбекистана, то я с удовольствием приму это предложение.

Не пошeл бы, а побежал! От этой работы вижу хорошую стабильную зарплату и, в принципе, всe. Задач не ставлю, пока не познакомлюсь с командой», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
Мостовой прокомментировал сенсационную ничью «Акрона» и «Зенита» 2
Дмитрий Маликов сделал фото с Мостовым 3
Мостовой написал стихотворение в честь назначения Каннаваро в сборную Узбекистана 3
Источник: «Советский спорт»
Узбекистан. Суперлига Россия. Премьер-лига Узбекистан Каннаваро Фабио Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bashnat013
1759669481
Будет гастробайтером у узбеков ха ха! (Доставщиком воды футболистам).Главное чтоб самокат выдали!
Ответить
send.ipi-sms
1759670509
По ходу Саня закидывает уже Каннаваро намеками.Типа--Я тебе пригожусь.Без меня у тебя дела не пойдут.)))
Ответить
Plyash
1759678567
Если Каннаваро возьмёт команду Узбекистана , он запросто может пригласить Моста , но это будет сказочное везение для лохматого , от которого нельзя отказаться , если ты не идиот или просто трус . Чем чёрт не шутит , когда бог спит .
Ответить
Главные новости
Информация от ЦСКА по травме Акинфеева
19:36
3
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком»
19:31
2
Примера. «Барселона» крупно проиграла «Севилье» (1:4), Алексис Санчес забил, Левандовски не реализовал пенальти
19:22
Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от ЦСКА
19:13
1
Губерниев перечислил людей, которых надо менять в «Спартаке» после поражения от ЦСКА
18:56
4
⚡️ В «Спартаке» громкая отставка после поражения от ЦСКА
18:35
9
⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл на выезде ЦСКА (2:3), красно-синие вышли в лидеры
18:31
66
Акинфеева заменили в дерби со «Спартаком» – расстроенный вратарь выбросил перчатки
17:57
3
Администрацию Петербурга призвали поставить памятник Дзюбе
17:22
6
«Спартак» впервые пропустил 3 гола в первые 20 минут в чемпионате России
17:10
24
Все новости
Все новости
Мостовой высказался о возможном назначении в сборную Узбекистана
15:07
3
Мостовой написал стихотворение в честь назначения Каннаваро в сборную Узбекистана
Вчера, 10:48
3
Стало известно, кто повезет Узбекистан на ЧМ-2026
2 октября
1
Экс-тренер «Локомотива» отказался везти Узбекистан на ЧМ-2026
27 сентября
Обладатель «Золотого мяча» может возглавить сборную Узбекистана
25 сентября
1
Сборная Узбекистана выиграла региональный трофей
8 сентября
1
Узбекистан сыграет с 2-кратным чемпионом мира в Малайзии
5 сентября
Стало известно, какой тренер повезет Узбекистан на ЧМ-2026
27 августа
8
Экс-тренер «Локо» может повезти Узбекистан на ЧМ-2026
17 июля
Владельцы «Манчестер Сити» планируют купить клуб из Узбекистана
27 июня
4
Сборная Узбекистана может сыграть с Аргентиной в этом году
13 июня
ФотоЭкс-спартаковец – самый дорогой игрок чемпионата Ирана
2024.12.23 19:56
2
ФотоУрунову подарили золотой айфон
2024.11.12 15:03
2
В ФИФА поступила жалоба из-за Урунова
2024.10.22 13:04
ФотоУзбекистанский «Локомотив» подписал чемпиона России с опытом Лиги чемпионов
2024.07.23 21:56
3
Экс-спартаковец Урунов стал чемпионом
2024.06.02 11:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 