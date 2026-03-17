Мостовой спрогнозировал, когда Челестини могут уволить из ЦСКА

Александр Мостовой считает, что отставка Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА возможна до конца текущей недели.

– Представим ситуацию у того же ЦСКА: они проиграли три матча подряд, кругом скандалы. Если они еще и в чемпионате не выиграют домашний матч с Махачкалой, то Челестини, наверное, уволят.

– Ну, если у Махачкалы не выиграют, то точно. Хотя при чем здесь он?

– Вот и я всегда спрашиваю: причем здесь тренер? Играют-то футболисты. Два месяца назад Челестини на руках носили, облизывали со всех сторон.

Я тогда говорил: «Ребята, зачем вы это делаете? Зачем всех этих тренеров сразу возносите до небес?»

Как было со Станковичем? Облизывали, салюты устраивали. А как проиграли два-три матча – те же люди начинают его выкидывать. В чем он виноват, если на поле выходят игроки?