  • Мостовой спрогнозировал, когда Челестини могут уволить из ЦСКА

Мостовой спрогнозировал, когда Челестини могут уволить из ЦСКА

17 марта, 21:55
8

Александр Мостовой считает, что отставка Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА возможна до конца текущей недели.

– Представим ситуацию у того же ЦСКА: они проиграли три матча подряд, кругом скандалы. Если они еще и в чемпионате не выиграют домашний матч с Махачкалой, то Челестини, наверное, уволят.

– Ну, если у Махачкалы не выиграют, то точно. Хотя при чем здесь он?

– Вот и я всегда спрашиваю: причем здесь тренер? Играют-то футболисты. Два месяца назад Челестини на руках носили, облизывали со всех сторон.

Я тогда говорил: «Ребята, зачем вы это делаете? Зачем всех этих тренеров сразу возносите до небес?»

Как было со Станковичем? Облизывали, салюты устраивали. А как проиграли два-три матча – те же люди начинают его выкидывать. В чем он виноват, если на поле выходят игроки?

  • После зимней паузы ЦСКА проиграл 4 из 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.
  • Армейцы опустились на 5-е место в чемпионате и вылетели из кубкового Пути РПЛ.
  • Столичная команда примет «Динамо Мх» в субботу, 21 марта, в 16:00 мск.

Источник: Metaratings
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио Мостовой Александр
Комментарии (8)
CSKA57
CSKA57
Игроки сливают тренера!
BRO_football
BRO_football
Да смысла нет ждать. Сезон уже провален. Можно тренера менять смело. Звоночек уже был осенью, когда после каждой паузы ЦСКА обсирался и проигрывал матчи. И вот сейчас после зимней паузы проигрывают один за одним, но уже выиграть не могут.
FWSPM
FWSPM
там жена только трудовую занесла! будет анализировать ! имейте совесть, дайте людям поработать!
Alexander.saf
Alexander.saf
Баба на корабле катастрофа
алдан2014
алдан2014
У руководства ЦСКА всегда хорошо с терпением. Там руководители супер профессионалы. В отличии от всех остальных наших команд
boris63
boris63
Да тренер явно начюдил со своим атакующим футболом, разрушив всегда крепкую оборону армейцев. Гинер человек терпеливый, но явно не простит вылет из кубка. Видно, что команда плохо подготовлена в зимний перерыв, да и непонятно почему сидит Лукин.
