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РФС объявил об изменениях в регламенте Кубка России

17 июня, 18:46
12

В среду, 17 июня, бюро исполкома РФС утвердило изменения в регламент FONBET Кубка России.

В частности, изменены названия раундов плей-офф.

«Соревнование пройдeт в три стадии: на первой участники Пути РПЛ проведут групповой турнир, а в Пути Регионов запланировано шесть отборочных раундов. На второй стадии участники продолжат выступление в формате плей-офф. Третьей стадией станет финал, состоящий из одного матча.

На второй стадии розыгрыша изменены названия раундов. Теперь плей-офф начинается со стадии 1/8 финала. Решающий матч турнира – единственная игра, которая называется финалом.

Его участники определяются по итогам 1/2 финала Пути РПЛ и Пути регионов. Ранее эти стадии назывались, соответственно, финалами Пути РПЛ и Пути регионов, а матч за главный трофей – Суперфиналом.

Изменены правила определения принимающих клубов во всех раундах верхней сетки, а также части матчей нижней сетки.

В 1/8 финала Пути РПЛ первый матч на своем поле проводит клуб, занявший второе место в своей группе по итогам группового раунда. В каждой паре 1/4 и 1/2 финала плей-офф им будет клуб, набравший меньшее количество очков по сравнению с соперником по итогам группового раунда Пути РПЛ.

В случае равенства очков в расчет принимаются дополнительные показатели. На вторых этапах 1/8 и 1/4 финала дома проведут не клубы РПЛ, а если будут встречаться два клуба РПЛ, то хозяином поле будет клуб, вылетевший из верхней сетки с соответствующей стадии», – говорится в пресс-релизе РФС.

  • Действующий обладатель Кубка России – «Спартак».
  • Турнир проводится в новом формате с сезона-2022/23.

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок
Комментарии (12)
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Император 1
1781711588
Не очень понял, но походу ничего не изменилось
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VVM1964
1781711616
Неее, ну это существенно меняет дело - всем премию, кто разработал эти изменения, а заодно и тем, кто утвердил !!!🤣
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evgevg13
1781711623
Ну теперь кубок заиграет новыми красками
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Острослов
1781711908
Про суперкубок: Бачок заливался потоками ливня, Около дома послышались чьи-то шаги, Зенит Хряктака у себя на пороге увидел, И голос ужасный его прокричал "за[хряки]!"
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...уефан
1781712958
...Кровати двигают в борделе, А шлюхи старые все в деле...
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NewLife
1781713601
"Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы" - это еще Цицерон сказал (о римской империи - уточню на всякий случай)😂
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NewLife
1781713792
Дебилы засияли всеми гранями своего таланта😆
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Цугундeр
1781714348
У РПЛ нет цели, есть только Пути.. Вот и идите вы со своим сэппуку ..,хоть обрежьтесь, хоть зарежьтесь..
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Plyash
1781717799
РФС объявил об изменении в регламенте Кубка России -- это , как бы сказал рупор молодой России Маяковский -- устал правой , дрочи левой . Разницу кто-нибудь понял ? Очередная коллегиальная бредятина безликой футбольной толпы руководов от РФС , где никто ни за что не отвечает , а главное -- не думает , просто нечем . Зато гребут лопатой . Ура , товарищи .
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Юрбан-Зенит
1781720577
Вечно с этим кубком клоунада какая-то. Дурацкий регламент. Кубок это самый простой турнир, который только может быть. Просто турнир на вылет. Нафига все эти группы, пути регионов? Что за чушь
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