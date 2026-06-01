Журналисты выбрали лучшего тренера России XXI века

Юрий Семин стал лучшим в голосовании журналистов на выборах лучшего тренера России в XXI веке.
Его поставили на первое место 18 участников опроса, а в тройку он попал в 45 случаях.
Семин три раза становился чемпионом России и шесть раз побеждал в Кубке страны (трижды – в этом веке) с «Локомотивом».
2-е место занял Валерий Газзаев. Его поставили на первое место 15 участников опроса, в тройке его называли 44 раза. Газзаев выиграл три титула в РПЛ, четыре Кубка России и Кубок УЕФА с ЦСКА.
3-е место занял Курбан Бердыев. У него 6 первых мест и 15 упоминаний в топ-3. Тренер два раза выигрывал чемпионат РФ и один раз Кубок России с «Рубином», был серебряным призером с «Ростовом».
Также в итоговую десятку попали Сергей Семак, Станислав Черчесов, Леонид Слуцкий, Олег Романцев, Мурад Мусаев, Валерий Карпин и Владимир Федотов.
- В опросе приняли участие 50 человек – журналисты ведущих СМИ и комментаторы «Матч ТВ» и Okko.
- Участники голосования должны был назвать свой топ-10. Достижения тренера до 1 января 2001 года не учитываются. Отдавать голоса за иностранных специалистов было нельзя, в отличие от тренеров, родившихся в СССР, таких как Курбан Бердыев или Виктор Гончаренко.