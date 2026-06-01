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Журналисты выбрали лучшего тренера России XXI века

1 июня, 08:18
8

Юрий Семин стал лучшим в голосовании журналистов на выборах лучшего тренера России в XXI веке.

Его поставили на первое место 18 участников опроса, а в тройку он попал в 45 случаях.

Семин три раза становился чемпионом России и шесть раз побеждал в Кубке страны (трижды – в этом веке) с «Локомотивом».

2-е место занял Валерий Газзаев. Его поставили на первое место 15 участников опроса, в тройке его называли 44 раза. Газзаев выиграл три титула в РПЛ, четыре Кубка России и Кубок УЕФА с ЦСКА.

3-е место занял Курбан Бердыев. У него 6 первых мест и 15 упоминаний в топ-3. Тренер два раза выигрывал чемпионат РФ и один раз Кубок России с «Рубином», был серебряным призером с «Ростовом».

Также в итоговую десятку попали Сергей Семак, Станислав Черчесов, Леонид Слуцкий, Олег Романцев, Мурад Мусаев, Валерий Карпин и Владимир Федотов.

  • В опросе приняли участие 50 человек – журналисты ведущих СМИ и комментаторы «Матч ТВ» и Okko.
  • Участники голосования должны был назвать свой топ-10. Достижения тренера до 1 января 2001 года не учитываются. Отдавать голоса за иностранных специалистов было нельзя, в отличие от тренеров, родившихся в СССР, таких как Курбан Бердыев или Виктор Гончаренко.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Россия Краснодар Шанхай Шэньхуа Ахмат Зенит Туран Товуз Федотов Владимир Газзаев Валерий Бердыев Курбан Слуцкий Леонид Черчесов Станислав Семин Юрий Романцев Олег Карпин Валерий Семак Сергей Мусаев Мурад
Комментарии (8)
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Цугундeр
1780294149
) 50 московских журналистов?))
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Romeo 123
1780294847
Карпин каким боком
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Чугунный скороход
1780295296
Как в зерно попадают сорные семена, так и пудель в списке оказался...
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Foxitkuban
1780295364
Интересно, а Карпин там каким боком? Ни с одной командой ничего не добился, кругом одни провалы, но его ставят в десятку.
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SLADE2019
1780296319
Действительно, каким боком здесь Карпин. В 21 веке и Романцеву делать нечего. На первое место поставил бы Газзаева.
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sochi-2013
1780297088
Попадание Карпина в 10-ку подорвало доверие к всему рейтингу. Хотя с 1-ым местом Семина согласен.
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Император 1
1780297200
Карпин? 🤣🤣🤬
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TOMSON
1780311315
Так то сложно очень. Нужно уточнять, что именно в 21 веке сделал тот же Семин. Да и Газаев если память не подводит сезонов 6 только нормальных выдал. При этом в сборной они провалились. Бердыев 3й? Почему не Слуцкий? Он и сборную на Евро вытащил и в ЛЧ у него список так же приличный. Бердыев из группы то хоть раз вышел? Короче много вопросов
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