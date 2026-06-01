Журналисты выбрали лучшего тренера России XXI века

Юрий Семин стал лучшим в голосовании журналистов на выборах лучшего тренера России в XXI веке.

Его поставили на первое место 18 участников опроса, а в тройку он попал в 45 случаях.

Семин три раза становился чемпионом России и шесть раз побеждал в Кубке страны (трижды – в этом веке) с «Локомотивом».

2-е место занял Валерий Газзаев. Его поставили на первое место 15 участников опроса, в тройке его называли 44 раза. Газзаев выиграл три титула в РПЛ, четыре Кубка России и Кубок УЕФА с ЦСКА.

3-е место занял Курбан Бердыев. У него 6 первых мест и 15 упоминаний в топ-3. Тренер два раза выигрывал чемпионат РФ и один раз Кубок России с «Рубином», был серебряным призером с «Ростовом».

Также в итоговую десятку попали Сергей Семак, Станислав Черчесов, Леонид Слуцкий, Олег Романцев, Мурад Мусаев, Валерий Карпин и Владимир Федотов.