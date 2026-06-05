В РФС рассказали, когда «Спартак» получит Кубок России на вечное хранение

Директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин сказал, когда организация передаст «Спартаку» новый трофей FONBET Кубка России взамен разбитого.

«На данный момент все очень просто: идут определенные процедурные вещи, ведь необходимо заново делать кубок, его уже не склеить. Нужно заново создавать трофей. Мы создадим копию разбитого трофея и передадим ее «Спартаку».

Понятно, что РФС передаст трофей на хранение московскому «Спартаку». Это пятая победа столичного клуба, и де-юре они получают кубок на вечное хранение. Это займет определенное время, но точно до конца лета кубок появится», – сказал Терешин.