Футболист «Спартака» выбыл до конца года

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин получил серьезную травму.

Он вряд ли выйдет на поле в 2026 году после операции на ахилловом сухожилии.

«У Зорина повреждение ахиллового сухожилия, которое требует проведения операции. К сожалению, восстановление после оперативного вмешательства может занять длительное время – до пяти месяцев», – сообщили в пресс-службе красно-белых.