Футболист «Спартака» выбыл до конца года

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин получил серьезную травму.
Он вряд ли выйдет на поле в 2026 году после операции на ахилловом сухожилии.
«У Зорина повреждение ахиллового сухожилия, которое требует проведения операции. К сожалению, восстановление после оперативного вмешательства может занять длительное время – до пяти месяцев», – сообщили в пресс-службе красно-белых.
- 22-летний Зорин – воспитанник «Спартака».
- Его статистика за главную команду: 22 матча, 3 гола, 6 ассистов.
- Хавбека отдавали в аренду минскому «Динамо» и «Ахмату».
- Он связан контрактом со спартаковцами до лета 2028 года.
Источник: Metaratings