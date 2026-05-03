«Спартак» выработал позицию по будущему Зорина

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин летом может покинуть клуб. Москвичи к этому готовы.
«Спартак» в летнее трансферное окно готов рассмотреть вариант с продажей или арендой полузащитника Даниила Зорина.
К 22-летнему россиянину проявляют интерес несколько клубов РПЛ. Сам футболист также заинтересован в получении большего игрового времени», – написал источник.
- Зорин в этом сезоне РПЛ последний раз был на поле в сентябре.
- За основную команду он провел 22 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач.
- Контракт Зорина действует до лета 2028 года. В прошлом году футболист был в аренде в грозненском «Ахмате».
