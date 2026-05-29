Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев отреагировал на предложение Сперцяну из Саудовской Аравии

Губерниев отреагировал на предложение Сперцяну из Саудовской Аравии

Вчера, 20:59
3

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном трансфере капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский клуб.

Сообщалось, что у полузащитника сборной Армении есть предложение от команды из тройки лидеров чемпионата Саудовской Аравии [»Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли»].

– Нужно ли Сперцяну делать выбор в пользу хорошего контракта в Саудовской Аравии?

– Сложно сказать. Возможно, Сперцяну насыпят очень много в Саудовской Аравии.

Тут важно, что больше интересно ему и что он выберет: яркую борьбу в чемпионате России или прозябание в саудовском чемпионате.

  • Рыночная стоимость Сперцяна – 25 миллионов евро.
  • В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
  • У него контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2029 года.

Еще по теме:
Губерниев высказался о перспективах «Краснодара» в следующем сезоне 3
Губерниев отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Спартак» 7
Губерниев изменил мнение по Карседо после победы «Спартака» в Кубке 11
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
somn
1780080216
А что гадать, где больше дадут...
Ответить
Бумбраш
1780116088
Вот хорошо было бы,если бы губу арабы забрали к себе,евнухом в гарем
Ответить
rash1959
1780118155
чего он выберет, яркую борьбу в ЧР? смешно.
Ответить
crf57
1780145433
За бабло родину продаст!
Ответить
Главные новости
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
15:09
1
Экс-игрок сборной Бразилии завершил карьеру в 42 года
14:31
«Ливерпуль» принял судьбоносное решение по Слоту
14:19
Фото«Ростов» продлил контракт с форвардом до 2030 года
13:42
Игрокам «Спартака» рассказали, как правильно распоряжаться деньгами
13:26
3
«Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»
13:12
10
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
Прогноз Генича на финал ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»
12:29
6
ВидеоСборная Узбекистана тренируется в Нью-Йорке перед дебютным ЧМ
12:07
3
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
1
Все новости
Все новости
«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом по количеству матчей
13:50
ФотоОпределен лучший бомбардир «Спартака» в минувшем сезоне
13:21
4
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
1
Кафанов будет заниматься в ЦСКА не вратарями
10:33
13
Два лучших трансфера сезона РПЛ по версии Генича
09:56
8
Мостовой высказался о трансфере Сперцяна в саудовский клуб
01:50
6
Гурцкая стыдно за Мостового
01:11
9
Названы шесть членов тренерского штаба ЦСКА в следующем сезоне
Вчера, 23:39
12
«Хватайте свои яйца, парни»: подробности тренировок «Спартака» при Карседо
Вчера, 22:36
3
Смолов ответил, умеет ли Хабиб играть в футбол
Вчера, 22:07
Стал известен третий помощник Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 21:55
2
8-9 игроков покинут «Урал»
Вчера, 21:33
2
Губерниев отреагировал на предложение Сперцяну из Саудовской Аравии
Вчера, 20:59
3
«Локомотив» продаст четырех лидеров, чтобы получить лицензию для участия в РПЛ
Вчера, 20:47
102
Орлов оценил перспективы «Балтики» в следующем сезоне
Вчера, 20:35
4
Раскрыто имя нового тренера «Динамо»
Вчера, 20:18
5
Осинькин впервые прокомментировал драку игрока с тренером «Сочи»
Вчера, 19:55
5
Гендиректор «Спартака» назвал единственный минус Карседо
Вчера, 19:34
9
Кафанов получил должность в топ-клубе РПЛ
Вчера, 18:23
10
Агент Дзюбы подробно высказался о возвращении форварда в «Спартак»
Вчера, 18:00
11
ЦСКА откажется от иностранных тренеров в следующем сезоне
Вчера, 17:43
9
Осинькин назвал трансфер, помешавший «Сочи» остаться в РПЛ
Вчера, 17:01
1
Карседо нашел «неспортивное» блюдо в рационе футболистов «Спартака»
Вчера, 16:53
15
Хиддинк охарактеризовал Аршавина тремя словами
Вчера, 16:44
9
«Зенит» готов заплатить 12 миллионов за бразильского таланта
Вчера, 16:38
16
Мостовой написал стих в честь 50-летия Титова
Вчера, 15:57
6
Аршавин объяснил, почему ему нравится работать экспертом на «Матч ТВ»
Вчера, 15:48
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 