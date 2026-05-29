Губерниев отреагировал на предложение Сперцяну из Саудовской Аравии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном трансфере капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский клуб.
Сообщалось, что у полузащитника сборной Армении есть предложение от команды из тройки лидеров чемпионата Саудовской Аравии [»Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли»].
– Нужно ли Сперцяну делать выбор в пользу хорошего контракта в Саудовской Аравии?
– Сложно сказать. Возможно, Сперцяну насыпят очень много в Саудовской Аравии.
Тут важно, что больше интересно ему и что он выберет: яркую борьбу в чемпионате России или прозябание в саудовском чемпионате.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 25 миллионов евро.
- В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
- У него контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»