  • Аршавин объяснил, почему ему нравится работать экспертом на «Матч ТВ»

Аршавин объяснил, почему ему нравится работать экспертом на «Матч ТВ»

29 мая, 15:48
2

Экс-зенитовец Андрей Аршавин поделился впечатлениями от работы на телеканале «Матч ТВ».

«После завершения карьеры переход был очень плавным, точнее даже быстрым. Я работаю, востребован в роли эксперта на «Матч ТВ».

Мне это нравится тем, что я смотрю матчи, которые я, наверное, не смотрел бы.

Мне нравится работать у поля, я вовлечен в футбол, мне нравятся люди на канале, которые меня окружают, не только комментаторы, а люди, которых не показывают по телевидению.

Я могу высказываться и доводить свое видение до людей», – сказал Аршавин.

  • Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
  • Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
  • Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008.
  • В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.

Источник: «Матч ТВ»
Аршавин Андрей
Цугундeр
1780059622
-А работать не пробовал? -А? Не , не моё.
...уефан
1780059757
...ну, раз тебе нравится, то куда ж нам деваться? Смотрим... Иногда твои разборы. А вот, лично для меня, лучший специалист в качестве эксперта - это Талалаев. Более чётких экспертиз, разборов игровых схем, эпизодов, без лишней шелухи, и на хорошем русском, без ненужных понтов и предвзятости, я ни от кого не слышал. Жаль мало его приглашают именно в этом качестве...
