Аршавин объяснил, почему ему нравится работать экспертом на «Матч ТВ»

Экс-зенитовец Андрей Аршавин поделился впечатлениями от работы на телеканале «Матч ТВ».
«После завершения карьеры переход был очень плавным, точнее даже быстрым. Я работаю, востребован в роли эксперта на «Матч ТВ».
Мне это нравится тем, что я смотрю матчи, которые я, наверное, не смотрел бы.
Мне нравится работать у поля, я вовлечен в футбол, мне нравятся люди на канале, которые меня окружают, не только комментаторы, а люди, которых не показывают по телевидению.
Я могу высказываться и доводить свое видение до людей», – сказал Аршавин.
- Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
- Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
- Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008.
- В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.
Источник: «Матч ТВ»