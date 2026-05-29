Аршавин объяснил, почему ему нравится работать экспертом на «Матч ТВ»

Экс-зенитовец Андрей Аршавин поделился впечатлениями от работы на телеканале «Матч ТВ».

«После завершения карьеры переход был очень плавным, точнее даже быстрым. Я работаю, востребован в роли эксперта на «Матч ТВ».

Мне это нравится тем, что я смотрю матчи, которые я, наверное, не смотрел бы.

Мне нравится работать у поля, я вовлечен в футбол, мне нравятся люди на канале, которые меня окружают, не только комментаторы, а люди, которых не показывают по телевидению.

Я могу высказываться и доводить свое видение до людей», – сказал Аршавин.