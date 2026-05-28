«Спартак» раскрыл планы на лето

Пресс-служба «Спартака» дала информацию насчет летнего подготовительного периода.
«Команда в отпуске до 21 июня. На следующий день запланированы углубленное медицинское обследование и начало тренировок в Тарасовке под руководством Хуана Карлоса Карседо.
На подмосковной базе нашего клуба пройдет первая неделя подготовки к новому сезону, а затем работа продолжится на тренировочных полях около «Лукойл Арены».
Игроки, которые получили вызов в свои национальные команды, присоединятся к «Спартаку» позже остальных. Это Александр Максименко, Даниил Денисов и Наиль Умяров (Россия), Никита Массалыга (Россия U-19), Кристофер Мартинс (Люксембург), Ливай Гарсия (Тринидад и Тобаго), Манфред Угальде (Коста-Рика) и Александер Джику (Гана).
В рамках сборов «Спартак» проведет несколько товарищеских матчей. В частности, 2 июля нашим соперником станет «Спартак» из Костромы, а 4-го – «Крылья Советов», – сообщили москвичи.
- С 5 января главным тренером «Спартака» стал испанец Хуан Карлос Карседо. Он пришел из кипрского «Пафоса», который вывел в общий этап Лиги чемпионов.
- Красно-белые стали 4-ми в чемпионате России и выиграли FONBET Кубок России.
- 18 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в суперкубковом матче. Скорее всего, встреча пройдет в Нижнем Новгороде.