«Спартак» раскрыл планы на лето

Пресс-служба «Спартака» дала информацию насчет летнего подготовительного периода.

«Команда в отпуске до 21 июня. На следующий день запланированы углубленное медицинское обследование и начало тренировок в Тарасовке под руководством Хуана Карлоса Карседо.

На подмосковной базе нашего клуба пройдет первая неделя подготовки к новому сезону, а затем работа продолжится на тренировочных полях около «Лукойл Арены».

Игроки, которые получили вызов в свои национальные команды, присоединятся к «Спартаку» позже остальных. Это Александр Максименко, Даниил Денисов и Наиль Умяров (Россия), Никита Массалыга (Россия U-19), Кристофер Мартинс (Люксембург), Ливай Гарсия (Тринидад и Тобаго), Манфред Угальде (Коста-Рика) и Александер Джику (Гана).

В рамках сборов «Спартак» проведет несколько товарищеских матчей. В частности, 2 июля нашим соперником станет «Спартак» из Костромы, а 4-го – «Крылья Советов», – сообщили москвичи.