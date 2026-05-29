Карседо нашел «неспортивное» блюдо в рационе футболистов «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо не относит сырники к здоровому питанию.
Испанскому специалисту не понравился состав этого блюда – он считает, что спортсмены не должны таким питаться.
Ранее аналогичного мнения придерживался Доменико Тедеско, возглавлявший красно-белых с 2019 по 2021 год.
Впрочем, Карседо не стал убирать сырники из рациона футболистов.
- Испанец возглавил красно-белых 5 января, заключив контракт до лета 2028 года.
- Под его руководством команда выиграла 11 из 17 матчей при 2 ничьих и 4 поражениях.
- Спартаковцы поднялись с 6-го на 4-е место в РПЛ и стали обладателями FONBET Кубка России.
Источник: Спортс’’