  • Карседо нашел «неспортивное» блюдо в рационе футболистов «Спартака»

Карседо нашел «неспортивное» блюдо в рационе футболистов «Спартака»

Вчера, 16:53
15

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо не относит сырники к здоровому питанию.

Испанскому специалисту не понравился состав этого блюда – он считает, что спортсмены не должны таким питаться.

Ранее аналогичного мнения придерживался Доменико Тедеско, возглавлявший красно-белых с 2019 по 2021 год.

Впрочем, Карседо не стал убирать сырники из рациона футболистов.

  • Испанец возглавил красно-белых 5 января, заключив контракт до лета 2028 года.
  • Под его руководством команда выиграла 11 из 17 матчей при 2 ничьих и 4 поражениях.
  • Спартаковцы поднялись с 6-го на 4-е место в РПЛ и стали обладателями FONBET Кубка России.

Источник: Спортс''
Император 1
1780063269
Да какая разница, что они едят, не 24 на 7 же фастфудом обжираются. Правильно, что не стал запрещать.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1780063655
Кто то сырники любит, а я знаете ли свиной хрящик, вспоминая хряков. Гыгыгы
Ответить
Semenycch
1780063998
У Спартака что не тренер, то обязательно клоун!
Ответить
NewLife
1780064056
Непонятно, какие претензии могут быть к творогу, если сахар не добавлять.
Ответить
Айболид
1780066028
Сырники - неспортивное блюдо , если только они не с бромантаном .
Ответить
Бумбраш
1780068146
Венделя вон протухшими продуктами кормят,он потом из отпуска опаздывает,потому что с толчка слезть не может,а его ещё и штрафуют))))
Ответить
Snek
1780071678
Это очень важная новость, а главное футбольная!
Ответить
DMитрий
1780077569
Ну не всё же им арбузные корки жрать с батвой. Пусть побалуют себя немножко на праздновании победы в Кубке.
Ответить
