Карседо нашел «неспортивное» блюдо в рационе футболистов «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо не относит сырники к здоровому питанию.

Испанскому специалисту не понравился состав этого блюда – он считает, что спортсмены не должны таким питаться.

Ранее аналогичного мнения придерживался Доменико Тедеско, возглавлявший красно-белых с 2019 по 2021 год.

Впрочем, Карседо не стал убирать сырники из рациона футболистов.