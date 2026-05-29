Кордоба объяснил, почему у Дурана не получилось в России

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оценил игру Джона Дурана за «Зенит». Форвард не попал в заявку сборной Колумбии на ЧМ-2026.

– В окончательном списке сборной не оказалось Джона Дурана. Это топ-игрок?

– Когда я его видел в сборной, то сразу обратил внимание на его отличные данные. Да и в «Астон Вилле» он был очень хорош...

– Почему он тогда не заиграл в «Зените»?

– У меня нет ответа.

– Все в России подумали, что он просто ленился.

– Возможно, дело в стереотипах или ожиданиях от российского футбола, которые в итоге не оправдались. Приехав сюда, можно убедиться, насколько сложно играть в РПЛ.