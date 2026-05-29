Круговой раскрыл прозвища игроков ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой в интервью пресс-службе FONBET Кубка России раскрыл прозвища партнеров.
– Акинфеев?
– Аки или Дед. (Смеется.) Без обид, Владимирович.
– Тороп?
– Слава Тороп – Сухарик.
– Гайич?
– Не Интер. Милан.
– Жоао Виктор?
– Просто Жо.
– Лукин?
– Ван Дейк.
– Мойзес?
– Барбоза.
– Баринов?
– Бара или Глыба.
– Кисляк?
– Киса, Иньеста.
– Попович?
– Алеша, Попи.
– Ваня Обляков?
– Вано, ну, и устаревшее – Бублик.
– Энрике Кармо?
– Кармо и… Энрике (Смеется.)
– Воронов?
– Еще пока не придумали ему. Пока Воробушек.
– Глебов?
– Молния МакКуинн.
– Лусиано Гонду?
– Луся. Пока так.
– Тамерлан Мусаев?
– Тамик, Форвард.
– Тебя как небанально называют?
– Кудесник, Марсело, Месси, Марадона.
- 39-летний Дмитрий Игдисамов возглавил ЦСКА 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
- При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
- ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.
