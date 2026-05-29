Круговой раскрыл прозвища игроков ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой в интервью пресс-службе FONBET Кубка России раскрыл прозвища партнеров.

– Акинфеев?

– Аки или Дед. (Смеется.) Без обид, Владимирович.

– Тороп?

– Слава Тороп – Сухарик.

– Гайич?

– Не Интер. Милан.

– Жоао Виктор?

– Просто Жо.

– Лукин?

– Ван Дейк.

– Мойзес?

– Барбоза.

– Баринов?

– Бара или Глыба.

– Кисляк?

– Киса, Иньеста.

– Попович?

– Алеша, Попи.

– Ваня Обляков?

– Вано, ну, и устаревшее – Бублик.

– Энрике Кармо?

– Кармо и… Энрике (Смеется.)

– Воронов?

– Еще пока не придумали ему. Пока Воробушек.

– Глебов?

– Молния МакКуинн.

– Лусиано Гонду?

– Луся. Пока так.

– Тамерлан Мусаев?

– Тамик, Форвард.

– Тебя как небанально называют?

– Кудесник, Марсело, Месси, Марадона.