Губерниев прокомментировал поражение России от Египта

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о поражении сборной России от Египта (0:1).
«Ой, сыны Карпина Египту проиграли 061? Я правильно понимаю, что мотивации ноль, играли так себе и ваще?
Если да, то надо собирать молодежь и играть тем, кому интересно играть за сборную. Или я не прав?» – написал Губерниев.
- Египет готовится к ЧМ-2026. Команда сыграет в одной группе с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией. Турнир стартует 11 июня в США. Также матчи состоятся в Канаде и Мексике.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Бан был введен после начала СВО на Украине.
- В РФС рассчитывают на прекращение бана в 2026 году.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева