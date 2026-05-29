Губерниев прокомментировал поражение России от Египта

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о поражении сборной России от Египта (0:1).

«Ой, сыны Карпина Египту проиграли 061? Я правильно понимаю, что мотивации ноль, играли так себе и ваще?

Если да, то надо собирать молодежь и играть тем, кому интересно играть за сборную. Или я не прав?» – написал Губерниев.