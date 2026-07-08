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Реакция Семака на новость о возможном снятии бана с российского футбола

Вчера, 23:58
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не обращает внимания на разговоры о потенциальной отмене санкций в отношении команд из России.

– Ничего не думаем, работаем.

– Верите ли, что Россию скоро вернут?

– Я даже не думаю об этом. Уже давно делать прогнозы – дело неблагодарное. Это напрямую связано и зависит от политики. Что там решат и когда, не имею представления.

  • Сборную России и клубы РПЛ отстранили от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.
  • Сообщалось, что ФИФА может отменить бан российских команд после решения МОК.
  • Однако против снятия ограничений выступают члены УЕФА, например, федерации Англии, Германии и Франции.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Зенит Россия Семак Сергей
Комментарии (1)
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subbotaspartak
1783562582
Дай бог тебе дожить, Палыч, до снятия, мне тоже...
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