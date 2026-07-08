Реакция Семака на новость о возможном снятии бана с российского футбола

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не обращает внимания на разговоры о потенциальной отмене санкций в отношении команд из России.
– Ничего не думаем, работаем.
– Верите ли, что Россию скоро вернут?
– Я даже не думаю об этом. Уже давно делать прогнозы – дело неблагодарное. Это напрямую связано и зависит от политики. Что там решат и когда, не имею представления.
- Сборную России и клубы РПЛ отстранили от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.
- Сообщалось, что ФИФА может отменить бан российских команд после решения МОК.
- Однако против снятия ограничений выступают члены УЕФА, например, федерации Англии, Германии и Франции.
Источник: ТАСС