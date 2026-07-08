Реакция Семака на новость о возможном снятии бана с российского футбола

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не обращает внимания на разговоры о потенциальной отмене санкций в отношении команд из России.

– Ничего не думаем, работаем.

– Верите ли, что Россию скоро вернут?

– Я даже не думаю об этом. Уже давно делать прогнозы – дело неблагодарное. Это напрямую связано и зависит от политики. Что там решат и когда, не имею представления.