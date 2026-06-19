Экс-игрок сборной России прошел медосмотр в «Ростове»

Полузащитник Максим Мухин продолжит карьеру в «Ростове».

«Мухин в «Ростове» до лета 2029 года: 24-летний экс-игрок ЦСКА успешно прошел медосмотр и завтра подпишет трехлетний контракт с командой Джонатана Альбы», – написал источник.