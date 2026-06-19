Экс-игрок сборной России прошел медосмотр в «Ростове»

Полузащитник Максим Мухин продолжит карьеру в «Ростове».
«Мухин в «Ростове» до лета 2029 года: 24-летний экс-игрок ЦСКА успешно прошел медосмотр и завтра подпишет трехлетний контракт с командой Джонатана Альбы», – написал источник.
- Мухин провел минувший сезон в «Сочи» на правах аренды. В его активе 20 матчей и 1 гол.
- В 2021 году ЦСКА увел Мухина из «Локомотива» за 15 миллионов рублей, между клубами произошел конфликт.
- В активе Мухина семь матчей за сборную России.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова