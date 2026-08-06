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  • Губерниев двумя словами описал Малафеева, которого 15 лет назад назвал говном

Губерниев двумя словами описал Малафеева, которого 15 лет назад назвал говном

6 августа, 21:33
5

Комментатор Дмитрий Губерниев вспомнил, как 15 лет назад оскорбил вратаря сборной России Вячеслава Малафеева.

Тогда Губерниев в прямом эфире назвал Малафеева «говном в воротах».

– Сейчас мы будем отмечать 15 лет великого перерыва матча «Спартак» – ЦСКА! 15 лет прошло! Люди паспорта получили! А до сих пор напоминают: «О, это ты там чего-то!» Представляешь, как я накосорезил? 15 лет прошло! Уже Слава Малафеев опять женился!

– Бизнесом занялся.

Огромный молодец! Мы до сих пор общаемся – у него всe хорошо. У Славы прекрасная молодая супруга, ребeнок родился. Слава – огромный молодец. Конечно, такая оговорка – моe несчастье.

– Бесит, что до сих пор вспоминают?

– Почему? Кого ещe вспоминают, кто сказал что-то 15 лет назад? В ту же тему: «Дурак, чего ты мне в ухо орeшь?!» Про Шадрину и шишки. Потом: «Звезда грeбаная» – то ли про Цветкова, то ли про Илюху Трифонова. Если посмотреть, факапов моих – ух!

  • Вячеслав всю карьеру провел в «Зените» (442 матча, 436 пропущенных голов).
  • С командой голкипер брал Кубок и Суперкубок УЕФА.
  • Малафеев провел 29 игр за сборную России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Малафеев Вячеслав Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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АК 68
1786043152
То, что губи... сказал 15 лет помнит только губи..., это никому не интересно и никто не помнит.
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сапёр 75
1786043255
Да всем нас рать на Губера
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Триумфальный
1786047057
Нашёл чем хвалиться, типо пофиг как помнят и что, но, лишь бы помнили
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Бумбраш
1786068258
В принципе,оба гамно и вспоминаешь про этих только если кто то упомянет
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crf57
1786086487
Сам ГАМНО !
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