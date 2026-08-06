Губерниев двумя словами описал Малафеева, которого 15 лет назад назвал говном

Комментатор Дмитрий Губерниев вспомнил, как 15 лет назад оскорбил вратаря сборной России Вячеслава Малафеева.

Тогда Губерниев в прямом эфире назвал Малафеева «говном в воротах».

– Сейчас мы будем отмечать 15 лет великого перерыва матча «Спартак» – ЦСКА! 15 лет прошло! Люди паспорта получили! А до сих пор напоминают: «О, это ты там чего-то!» Представляешь, как я накосорезил? 15 лет прошло! Уже Слава Малафеев опять женился!

– Бизнесом занялся.

– Огромный молодец! Мы до сих пор общаемся – у него всe хорошо. У Славы прекрасная молодая супруга, ребeнок родился. Слава – огромный молодец. Конечно, такая оговорка – моe несчастье.

– Бесит, что до сих пор вспоминают?

– Почему? Кого ещe вспоминают, кто сказал что-то 15 лет назад? В ту же тему: «Дурак, чего ты мне в ухо орeшь?!» Про Шадрину и шишки. Потом: «Звезда грeбаная» – то ли про Цветкова, то ли про Илюху Трифонова. Если посмотреть, факапов моих – ух!