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  • Тренер «Зенита» объяснил, почему Мостовому дают мало игрового времени

Тренер «Зенита» объяснил, почему Мостовому дают мало игрового времени

6 августа, 17:26
14

Виллиам де Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, высказался об игровом времени вингера Андрея Мостового.

«Почему так мало играет Мостовой? Конкуренция в команде. Андрей тоже будет получать свои шансы. Мы на него рассчитываем и посмотрим, как дальше будет. Он не вышел и в Кубке? Это решение главного тренера, на данный момент дают шансы другим футболистам. Мостовой сто процентов их получит. Он же в прошлой игре с «Оренбургом» вышел», – сказал Оливейра.

  • В этом сезоне 28-летний Мостовой провел 2 матча за «Зенит», в которых выходил на замены после 75-й минуты.
  • Срок контракта игрока с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Виллиам Мостовой Андрей
Комментарии (14)
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ПалкоВводецъ007
1786028652
Мост стал постоянно косячить и запарывать голевые моменты. Гыгыгы
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шахта Заполярная
1786028704
Мостовой просто терпила.
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matvei_72
1786030518
6 защитнииков против второго состава Балтики это ИДИОТСТВО!!! Когда же как ни в этом матче выпускать Мостового, не понятно...
Ответить
Интерес
1786030572
Готовят к продаже в ЦСКА.В довесок можно Баринова отдать.
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DOCTOR PENALTY
1786031217
Выходит, Мостовой хуже Педро.
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АЛЕКС 58
1786031789
Слишком много дорогих обезьян
Ответить
Император 1
1786032441
Он нулевой просто.
Ответить
Garrincha58
1786033159
В Зените приличных русских игроков вообще нет
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FWSPM
1786033605
мостовой слишком много стал языком работать и слишком мало ногами
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edw7777
1786040853
Не верю. Тут что-то другое…
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