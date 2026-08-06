Тренер «Зенита» объяснил, почему Мостовому дают мало игрового времени

Виллиам де Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, высказался об игровом времени вингера Андрея Мостового.
«Почему так мало играет Мостовой? Конкуренция в команде. Андрей тоже будет получать свои шансы. Мы на него рассчитываем и посмотрим, как дальше будет. Он не вышел и в Кубке? Это решение главного тренера, на данный момент дают шансы другим футболистам. Мостовой сто процентов их получит. Он же в прошлой игре с «Оренбургом» вышел», – сказал Оливейра.
- В этом сезоне 28-летний Мостовой провел 2 матча за «Зенит», в которых выходил на замены после 75-й минуты.
- Срок контракта игрока с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»