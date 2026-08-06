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  • Пальцев – о Бубнове: «Не эксперт, а просто старик, его слова надо делить на два»

Пальцев – о Бубнове: «Не эксперт, а просто старик, его слова надо делить на два»

6 августа, 11:49
21

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о бывшем защитнике сборной СССР 70-летнем Александре Бубнове.

– Следующий матч со «Спартаком». Сейчас его считают фаворитом в гонке за чемпионство?

– Кто считает?

– Футбольные эксперты.

– Какие? Фамилию хотя бы назовите.

– Бубнов.

– Кто это?

– Эксперт «Коммент.Шоу».

– Он не эксперт. Просто старик, но не эксперт. Его слова надо делить на два всегда.

– «Краснодар» в прошлом сезоне и сейчас, как он изменился?

– По составу, думаю, не сильно изменился. Добавились игроки, мало кто ушeл, только Эдик Сперцян, Джованни Гонсалес, поэтому добавилось много хороших ребят. Будем набирать, сыгрываться.

  • 9 августа «Краснодар» сыграет в гостях со «Спартаком» в 3-м туре РПЛ. Начало матча в 20:00 мск.
  • «Краснодар» занимает 3-е место в РПЛ после двух туров с 6 очками, отставая от «Зенита» и «Спартака» по разнице мячей.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Пальцев Валентин Бубнов Александр
Комментарии (21)
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Krasnodarskiy bombardirch
1786007080
Осадил старика. Бубен расстроится
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nik55
1786007772
ты сам 0
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Император 1
1786007865
Бубен постоянно бред несёт, как и куча других „экспертов", надеюсь, ещё зайдёт почитать комментарии про то, какой он пе.тух.
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Иван Петров 1986
1786008385
А ты то кто есть. Бубнова хоть все знают. А ты ноль без палочки, уйдешь и тебя на следующий день забудут.
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MrSmit
1786009282
Ну такое. Бубнов трехкратный чемпион СССР, обладатель кубка, и суперкубка СССР, чемпион Европы среди молодёжных команд. Что выйграл Валя, в 25?
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Max-Min-vkontakte
1786009391
...Пальцев - дуойка...)
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ziborock
1786010226
А Пальцев у нас эксперт с 25-и летним стажем, учитывая ясли и детский сад!😂 Конфуций: В 30 лет я встал на ноги, в 40 лет я освободился от сомнений, в 50 познал волю Неба а в 60 лет научился отличать правду от лжи. © Так вот Пальцев (21 видимо) даже еще на ноги не встал но преуспел в неуважении к старшим!
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raritet
1786010765
В любом случае, как господин Пальцев не относится к известному человеку, прежде всего нужно оказать уважение к бывшему футболисту, годящегося в деды. Если этот первый урок будет освоен, может быть и дальше дела пойдут.
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andr45
1786012681
В 1974–1983 годах — игрок московского «Динамо». За клуб провёл 258 матчей, забил 9 голов. С «Динамо» завоевал весенний чемпионат СССР (1976), Кубок СССР (1977) и Суперкубок СССР (1977). В 1983–1989 годах — игрок московского «Спартака». С красно-белыми дважды становился чемпионом СССР, три раза — серебряным призёром и один раз — бронзовым. В сборной СССР выступал с 1977 года, всего провёл 34 матча, забил один гол. Участвовал в чемпионате мира 1986 года в Мексике. А ты кто такой?))
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Интерес
1786028125
Будем тогда слушать деланных пальцем.Ориентироваться на их богатый жизненный опыт, наличие рабочего стажа и многочисленные достижения в области спорта.Которые не за горами,естественно.И умножать их на два. Как два пальца...!
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