Пальцев – о Бубнове: «Не эксперт, а просто старик, его слова надо делить на два»

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о бывшем защитнике сборной СССР 70-летнем Александре Бубнове.

– Следующий матч со «Спартаком». Сейчас его считают фаворитом в гонке за чемпионство?

– Кто считает?

– Футбольные эксперты.

– Какие? Фамилию хотя бы назовите.

– Бубнов.

– Кто это?

– Эксперт «Коммент.Шоу».

– Он не эксперт. Просто старик, но не эксперт. Его слова надо делить на два всегда.

– «Краснодар» в прошлом сезоне и сейчас, как он изменился?

– По составу, думаю, не сильно изменился. Добавились игроки, мало кто ушeл, только Эдик Сперцян, Джованни Гонсалес, поэтому добавилось много хороших ребят. Будем набирать, сыгрываться.