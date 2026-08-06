Пальцев – о Бубнове: «Не эксперт, а просто старик, его слова надо делить на два»

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о бывшем защитнике сборной СССР 70-летнем Александре Бубнове.
– Следующий матч со «Спартаком». Сейчас его считают фаворитом в гонке за чемпионство?
– Кто считает?
– Футбольные эксперты.
– Какие? Фамилию хотя бы назовите.
– Бубнов.
– Кто это?
– Эксперт «Коммент.Шоу».
– Он не эксперт. Просто старик, но не эксперт. Его слова надо делить на два всегда.
– «Краснодар» в прошлом сезоне и сейчас, как он изменился?
– По составу, думаю, не сильно изменился. Добавились игроки, мало кто ушeл, только Эдик Сперцян, Джованни Гонсалес, поэтому добавилось много хороших ребят. Будем набирать, сыгрываться.
- 9 августа «Краснодар» сыграет в гостях со «Спартаком» в 3-м туре РПЛ. Начало матча в 20:00 мск.
- «Краснодар» занимает 3-е место в РПЛ после двух туров с 6 очками, отставая от «Зенита» и «Спартака» по разнице мячей.
Источник: «Чемпионат»