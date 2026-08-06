Даку перешел в «Спартак»

Нападающий Мирлинд Даку перешел из «Рубина» в «Спартак».

Контракт с 28-летним игроком рассчитан на три года. Он будет выступать за красно-белых под номером 19.

«Даку провел в «Рубине» три сезона, в каждом из которых забивал не менее 10 мячей, и зарекомендовал себя как один из сильнейших нападающих российской лиги. Всего на его счету 38 голов и 10 голевых передач в 93 матчах за казанцев. При росте 192 сантиметра Мирлинд не только успешно выполняет роль мощного форварда, но и хорош в подыгрыше за счет классной работы с мячом.

До перехода в «Рубин» Даку выступал за клубы «Хайвалия», «Лапи» и «Балкани» из Косова, албанский «Кукеси», хорватский «Осиек» и словенскую «Муру». Самым результативным для форварда стал сезон-2020/21, когда он забил 31 мяч и стал лучшим бомбардиром чемпионата Косова.

На молодежном уровне Даку выступал за сборную Косова, а в 2023 году принял приглашение сборной Албании и провел за нее с тех пор 17 матчей, в том числе участвовал в финальной части чемпионата Европы.

После подписания контракта со «Спартаком» Мирлинд побывал в музее клуба на «ЛУКОЙЛ АРЕНЕ», посетил кубковый матч против «Оренбурга». В пятницу он проведет первую тренировку с командой. Добро пожаловать в «Спартак», Мирлинд!» – говорится в сообщении московского клуба.

«Албанский футболист накануне тепло попрощался с коллективом, партнeрами и тренерским штабом «Рубина», после чего покинул расположение клуба.

Даку присоединился к «Рубину» летом 2023 года, перейдя из хорватского «Осиека». В составе нашей команды форвард провeл 93 матча, в которых забил 38 голов и отдал 13 голевых передач. Даку достиг исторической отметки и за этот период стал вторым бомбардиром клуба в РПЛ, по забитым мячам уступая только Гeкденизу Караденизу. За годы в «Рубине» Мирлинд стал лидером команды, любимцем болельщиков и настоящей легендой клуба.

Футбольный клуб «Рубин» благодарит Даку за его вклад в успехи казанской команды и желает ему удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за всe, Мирлинд!» – говорится в сообщении казанского клуба.