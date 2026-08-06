Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даку перешел в «Спартак»

6 августа, 12:10
58

Нападающий Мирлинд Даку перешел из «Рубина» в «Спартак».

Контракт с 28-летним игроком рассчитан на три года. Он будет выступать за красно-белых под номером 19.

«Даку провел в «Рубине» три сезона, в каждом из которых забивал не менее 10 мячей, и зарекомендовал себя как один из сильнейших нападающих российской лиги. Всего на его счету 38 голов и 10 голевых передач в 93 матчах за казанцев. При росте 192 сантиметра Мирлинд не только успешно выполняет роль мощного форварда, но и хорош в подыгрыше за счет классной работы с мячом.

До перехода в «Рубин» Даку выступал за клубы «Хайвалия», «Лапи» и «Балкани» из Косова, албанский «Кукеси», хорватский «Осиек» и словенскую «Муру». Самым результативным для форварда стал сезон-2020/21, когда он забил 31 мяч и стал лучшим бомбардиром чемпионата Косова.

На молодежном уровне Даку выступал за сборную Косова, а в 2023 году принял приглашение сборной Албании и провел за нее с тех пор 17 матчей, в том числе участвовал в финальной части чемпионата Европы.

После подписания контракта со «Спартаком» Мирлинд побывал в музее клуба на «ЛУКОЙЛ АРЕНЕ», посетил кубковый матч против «Оренбурга». В пятницу он проведет первую тренировку с командой. Добро пожаловать в «Спартак», Мирлинд!» – говорится в сообщении московского клуба.

«Албанский футболист накануне тепло попрощался с коллективом, партнeрами и тренерским штабом «Рубина», после чего покинул расположение клуба.

Даку присоединился к «Рубину» летом 2023 года, перейдя из хорватского «Осиека». В составе нашей команды форвард провeл 93 матча, в которых забил 38 голов и отдал 13 голевых передач. Даку достиг исторической отметки и за этот период стал вторым бомбардиром клуба в РПЛ, по забитым мячам уступая только Гeкденизу Караденизу. За годы в «Рубине» Мирлинд стал лидером команды, любимцем болельщиков и настоящей легендой клуба.

Футбольный клуб «Рубин» благодарит Даку за его вклад в успехи казанской команды и желает ему удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за всe, Мирлинд!» – говорится в сообщении казанского клуба.

  • Сообщалось, что сумма трансфера составит 11 миллионов евро.
  • В этом сезоне албанец провел за «Рубин» 2 матча, забил 2 гола.

Еще по теме:
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях» 41
Орлов оценил игру Даку за «Спартак» 7
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак» 6
Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Рубин Даку Мирлинд
Комментарии (58)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1786008707
Поздравляю все три заинтересованные стороны! Остальное узнаем опосля.
Ответить
АК 68
1786008883
Надеемся, что Даку впишется в состав команды и будет радовать красно-белых забитыми голами. Возможно уже в ближайшем туре в матче с Краснодаром мы его увидим на поле, думаю не в старте, но на замену выйдет обязательно.
Ответить
Garrincha58
1786009250
Теперь Спартак будет всех драть в одну калитку и первым будет Зенит в пятом туре
Ответить
Beskow
1786009362
Добро пожаловать в самый титулованный и самый популярный клуб страны!!!
Ответить
Пригожин Женя
1786009649
не идет ему свиная шкура.. Вообще не понимаю как после того как две группировки спартаковских нацистов выступали и оскорбляли его.. Как вчера на матче специально кричали *****.. Он решил спокойно все равно подписаться! Я бы сказал пошли *****!
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1786009810
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Foxitkuban
1786011120
28 лет. Рановато он решил завершить карьеру.
Ответить
ScarlettOgusania
1786012020
итак Даку в Спартаке: классический форвард штрафной, за 3 сезона лишь однажды забил из-за пределов штрафной... правой - 26, левой - 4, головй - 7, пенали бьёт не самым удачным образом - забил 6 из 10, слишком эмоциональный парень, при этом очень скоординированный и габаритный форвард...😇 добро пожаловать, Мирлинд в Спартак..!🤩
Ответить
Литейный 4 (returned)
1786012463
Зашкварился в антинародном кб позоре России сам того не ожидая! Главное ему проповедники мантры успели провыть среди стекляшек Кубка Соли. Гыгыгы
Ответить
шахта Заполярная
1786012672
Добро пожаловать в Спартак. Удачи в самом популярном и титулованном клубе. Собаки лают-караван идет
Ответить
Главные новости
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
2
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
2
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
5
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
2
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
2
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Все новости
Все новости
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
1
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
2
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
2
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
14:56
2
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
11
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
12
Дивеев – о волевой победе «Зенита»: «Так должно быть всегда»
14:15
13
«Есть позитивные моменты»: игрок «Локо» – после поражения от «Зенита»
13:59
Игрок ЦСКА выделил слабые стороны команды
13:43
1
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+