«Это справедливое решение»: Заболотный сообщил об отстранении от футбола из-за допинга

Антон Заболотный получил дисквалификацию на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил сам футболист.

«Состоялось заседание, на котором члены комитета приняли решение отстранить меня от профессионального футбола на срок шесть месяцев. Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность.

С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры. Спасибо юристам и всем тем, кто поддерживал меня», – написал Заболотный в соцсетях.