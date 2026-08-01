Заболотный получил предложение от московского клуба

Президент «Амкала» Герман Попков подтвердил заинтересованность в подписании экс-нападающего сборной России Антона Заболотного.
«Мы действительно связывались. Сделали свое предложение, свой оффер агенту Антона Заболотного. Мы очень хотим, чтобы он присоединился к нашей команде.
Мы прекрасно пообщались. Услышали, что они хотят, сделали свой оффер. Ждем решение Антона и его команды.
Сложно сказать, какой процент успеха возможен в этих переговорах. Не знаю, какие предложения последовали от других коллективов. Я понимаю, что они есть.
Это абсолютно нормальная конкурентная среда. Вопрос того, что ближе Антону и его представителям», – сказал Попков.
- Месяц назад 35-летний Заболотный покинул «Спартак» в связи с истечением срока контракта.
- Он сделал 3 ассиста в 16 матчах в составе красно-белых.
- Сообщалось, что форвард может закончить карьеру на фоне допингового скандала.
Источник: «Спорт-Экспресс»