Заболотный получил предложение от московского клуба

Президент «Амкала» Герман Попков подтвердил заинтересованность в подписании экс-нападающего сборной России Антона Заболотного.

«Мы действительно связывались. Сделали свое предложение, свой оффер агенту Антона Заболотного. Мы очень хотим, чтобы он присоединился к нашей команде.

Мы прекрасно пообщались. Услышали, что они хотят, сделали свой оффер. Ждем решение Антона и его команды.

Сложно сказать, какой процент успеха возможен в этих переговорах. Не знаю, какие предложения последовали от других коллективов. Я понимаю, что они есть.

Это абсолютно нормальная конкурентная среда. Вопрос того, что ближе Антону и его представителям», – сказал Попков.