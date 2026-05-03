⚡️ Основного игрока «Спартака» поймали на допинге

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест.
«Наказание Заболотного может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Ожидается, что решение по санкции в отношении игрока будет принято после завершения контракта форварда со «Спартаком».
РУСАДА удовлетворила ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, и Антон сможет закончить сезон без ограничений», – написал источник.
В 2003 году игрока «Спартака» уже ловили на допинге. Речь о полузащитнике Егоре Титове, которого дисквалифицировали на год.
- Заболотный выступает за «Спартак» с 1 июля 2025 года.
- На счету 34-летнего форварда в этом сезоне 3 ассиста в 16 матчах за клуб.
- Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает в середине 2026 года, но предусматривает опцию продления на сезон.
Источник: «Чемпионат»