⚡️ Основного игрока «Спартака» поймали на допинге

3 мая, 20:47
60

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест.

«Наказание Заболотного может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Ожидается, что решение по санкции в отношении игрока будет принято после завершения контракта форварда со «Спартаком».

РУСАДА удовлетворила ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, и Антон сможет закончить сезон без ограничений», – написал источник.

В 2003 году игрока «Спартака» уже ловили на допинге. Речь о полузащитнике Егоре Титове, которого дисквалифицировали на год.

  • Заболотный выступает за «Спартак» с 1 июля 2025 года.
  • На счету 34-летнего форварда в этом сезоне 3 ассиста в 16 матчах за клуб.
  • Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает в середине 2026 года, но предусматривает опцию продления на сезон.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон
Комментарии (60)
kvm
1777830616
не основного, а лидера команды мля...
Юбиляр
1777830659
Основного ??? А когда он на поле последний раз выходил ? - Переживает человек, вот и переборщил с антидепрессантами! Гыгыгы.
Айболид
1777830678
Борщец в столовке был слишком забористый )))) И пару ложек бромантану для смаку ,Антошка положил .
slavа0508
1777830683
Заголовки на бомбе . бомбы ...
Литейный 4 (returned)
1777831097
Надо поглубже копнуть свинарник. Опять за старое взялись бромонтанщики. Гыгыгы
anatolich72
1777831291
Основной! Минут 20 за год сыграл интересно?
Цугундeр
1777831367
Никак Антохам в Спартаке не прижиться..)
Desma
1777831541
Уголовник и здесь наследил. Зеболотный не удержался от соблазна.....
slavа0508
1777831992
Этому скамеечку допинг то для каких целей . хочет взять золото по полировке лавки ???
Бумбраш
1777832714
Какого основного? Что значит опять? Статья для каклухи -дыролидки(вон визжит как от собственной тупости) и других болотных сикелух
