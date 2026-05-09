Жена Заболотного выложила эротическое фото на фоне допинг-скандала вокруг мужа

Супруга нападающего «Спартака» Антона Заболотного Лилия выложила фото с отдыха в Турции.
«За последними лучами солнца», – так подписала кадр Заболотная.
- Сам Антон угодил в допинг-скандал. 34-летнему игроку красно-белых грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.
- Заболотный выступает за «Спартак» с 1 июля 2025 года. Он пришел из закрывшихся «Химок».
- На счету 34-летнего форварда в этом сезоне 3 ассиста в 16 матчах за клуб.
- Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает в середине 2026 года, но предусматривает опцию продления на сезон.
- На счету Антона 19 матчей за сборную России, 2 гола.
Источник: «Бомбардир»