Стало известно, как допинг попал в организм Заболотного

Появились новые подробности допингового скандала с участием форварда «Спартака» Антона Заболотного.
34-летнему футболисту грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.
«Все из-за невнимательности и несчастного случая. Всю карьеру Антон принимает заграничное лекарство для сосудов. И каждый сезон он уведомляет об этом РУСАДА.
Однако на зимних сборах в Турции ему вместе с несколькими пачками правильных препаратов, кто-то из близких купил еще пару почти таких же, но, условно, с маркировкой «плюс» (обычных не хватило). Визуально упаковки выглядят почти идентично, но в составе «плюса» есть запрещенные вещества.
Когда ситуация вскрылась, Заболотный тут же уведомил об этом РУСАДА и его отстранили от игр и тренировок. Но после разбирательств игроку вернули возможность завершить сезон и с 30 апреля допустили до соревнований», – сообщил источник.
- Заболотный выступает за «Спартак» с 1 июля 2025 года.
- На счету 34-летнего форварда в этом сезоне 3 ассиста в 16 матчах за клуб.
- Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает в середине 2026 года, но предусматривает опцию продления на сезон.