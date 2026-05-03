Стало известно, как допинг попал в организм Заболотного

3 мая, 22:17
13

Появились новые подробности допингового скандала с участием форварда «Спартака» Антона Заболотного.

34-летнему футболисту грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.

«Все из-за невнимательности и несчастного случая. Всю карьеру Антон принимает заграничное лекарство для сосудов. И каждый сезон он уведомляет об этом РУСАДА.

Однако на зимних сборах в Турции ему вместе с несколькими пачками правильных препаратов, кто-то из близких купил еще пару почти таких же, но, условно, с маркировкой «плюс» (обычных не хватило). Визуально упаковки выглядят почти идентично, но в составе «плюса» есть запрещенные вещества.

Когда ситуация вскрылась, Заболотный тут же уведомил об этом РУСАДА и его отстранили от игр и тренировок. Но после разбирательств игроку вернули возможность завершить сезон и с 30 апреля допустили до соревнований», – сообщил источник.

  • Заболотный выступает за «Спартак» с 1 июля 2025 года.
  • На счету 34-летнего форварда в этом сезоне 3 ассиста в 16 матчах за клуб.
  • Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает в середине 2026 года, но предусматривает опцию продления на сезон.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон
Комментарии (13)
TOMSON
1777836918
Кто то из близких купил? Мы сейчас о профессиональном спорте разговариваем?
волчарик
1777837253
Бабушка на пенсию купила.
Интерес
1777837384
Вкусно-и-точка!
odessakmv
1777837560
кто-то манекен намазал?
рылы
1777838938
происки газпрома, точно вам говорю. в тарасятнике подтвердят, у них это основная версия, стопудово. как же - убрать самого ценного игрока конкурентов в концовке чемпионата, кто ещё на такое способен)
evgevg13
1777843105
Какая жалостливая история...
алдан2014
1777856225
Нагадил клубу,гнать метлой этого выкормыша болотного
Прокс
1777859718
Надо промакашку выпускать обратно,этому Москва-швейному Недоклубу!!
Прокс
1777869474
Титка Бромантитка ему подмешивал!!!
subbotaspartak
1777874774
Всю карьеру Антон принимает заграничное лекарство для сосудов..... Бедный, всю жизнь на таблетки работает, а вы говорите....
