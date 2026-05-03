Стало известно, как допинг попал в организм Заболотного

Появились новые подробности допингового скандала с участием форварда «Спартака» Антона Заболотного.

34-летнему футболисту грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.

«Все из-за невнимательности и несчастного случая. Всю карьеру Антон принимает заграничное лекарство для сосудов. И каждый сезон он уведомляет об этом РУСАДА.

Однако на зимних сборах в Турции ему вместе с несколькими пачками правильных препаратов, кто-то из близких купил еще пару почти таких же, но, условно, с маркировкой «плюс» (обычных не хватило). Визуально упаковки выглядят почти идентично, но в составе «плюса» есть запрещенные вещества.

Когда ситуация вскрылась, Заболотный тут же уведомил об этом РУСАДА и его отстранили от игр и тренировок. Но после разбирательств игроку вернули возможность завершить сезон и с 30 апреля допустили до соревнований», – сообщил источник.