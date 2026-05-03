  • Игрок «Рубина» едва не заплакал после победы над «Балтикой»

Игрок «Рубина» едва не заплакал после победы над «Балтикой»

3 мая, 16:43
1

Футболист «Рубина» Никита Лобов получил награду как лучший игрок матча 28-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0).

– Мы понимали, куда едем – это тяжeлый выезд. Тем более тут очень тепло, с одной стороны это хорошо, уже близко лето. Мы готовились к тому, что «Балтика» будет делать много длинных передач за спину. Думаю, вся команда справилась, и это не только моя заслуга, что я стал лучшим игроком матча.

– Кому‑то можно эту награду посвятить?

– Я хочу посвятить еe своему отцу, потому что у него день рождения. Самое главное – желаю ему здоровья. Я эту награду привезу ему. На самом деле, сейчас слeзы пойдут, потому что я даже подумать не мог, что это случится именно сегодня. Поэтому, папуля, с днeм рождения! Очень сильно тебя люблю, до скорых встреч. Думаю, скоро увидимся.

  • Папа Никиты – бывший игрок «Зенита» Константин Лобов.
  • У «Рубина» девять матчей подряд без поражений.
  • Зимой команду принял испанец Франк Артига.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Лобов Константин Лобов Никита
Комментарии (1)
PHILADELPHIA 0001
1777823686
Молодец парень.
Ответить
